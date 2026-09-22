4 найбільші хіти від Netflix: серіали з рекордними переглядами

Фрагмент з серіалу "Венздей". Фото: скриншот з відео

Платформа Netflix давно стала однією із головних майданчиків для серіалів. Більшість проєктів на платформі збирають сотні мільйонів переглядів і надовго залишаються серед головних хітів. У цьому матеріалі мова піде про чотири серіали, які показали найвищі результати за перші місяці після виходу на Netflix.

Новини.LIVE пропонує згадати, як гучні новинки, так і проєкти, які вже встигли стати частиною попкультури.

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"Гра в кальмара"

Кількість переглядів: 265,2 мільйона

Південнокорейська "Гра в кальмара" стала справжньою сенсацією після прем’єри. У центрі історії — 456 людей, які через фінансові проблеми погоджуються взяти участь у дивній грі. На кону стоїть величезний грошовий приз — 38,5 мільйона доларів. Проте учасники швидко розуміють, що програш тут означає не просто вибуття з гри.

"Венздей"

Кількість переглядів: 252,1 мільйона

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Серіал розповідає про доньку родини Аддамсів, яка опиняється в академії "Невермор". Тут дівчина намагається звикнути до нового життя, але швидко опиняється в центрі небезпечної історії. Венздей починає власне розслідування після серії загадкових убивств. Паралельно їй доводиться розібратися зі своїми надприродними здібностями та непростими стосунками з однолітками.

"Дивні дива 4"

Кількість переглядів: 140,7 мільйона

Четвертий сезон "Дивних див" став одним із найпомітніших релізів серіалу. Події знову переносять глядачів до американського містечка Гокінс, де герої стикаються з новою загрозою. Історія починається зі зникнення хлопчика. Його мати, друзі та місцевий шериф намагаються з’ясувати, що сталося. Пошуки приводять їх до таємниці, пов’язаної з паралельним світом.

"Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

Кількість переглядів: 115,6 мільйона

Мінісеріал розповідає про серійного вбивцю Джеффрі Дамера та злочини, які він скоїв. В основі сюжету — реальні події, а роль Дамера зіграв Еван Пітерс. Проєкт став частиною антології Netflix, у якій кожен наступний сезон присвячений іншій відомій злочинній історії.

Раніше ми писали про те, що другий сезон "Джентльменів" знову очолив світовий рейтинг Netflix. За тиждень серіал переглянули майже 7 мільйонів разів — це на 48% більше, ніж тижнем раніше. Після такого результату платформа вже підтвердила продовження історії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Netflix вийшов нідерландський детективний трилер "Досконала брехня" про компанію заможних друзів, чиє життя змінюється після загадкової пожежі. Перший сезон складається із семи серій, і всі вони стали доступними для перегляду одночасно 10 вересня.