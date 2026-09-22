Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 4 самых популярных сериала на Netflix за всю историю платформы

4 самых популярных сериала на Netflix за всю историю платформы

Ua ru
22 сентября 2026 19:21
4 самых популярных хита от Netflix: сериалы с рекордным количеством просмотров
Фрагмент из сериала "Венздей". Фото: скриншот из видео

Платформа Netflix уже давно стала одной из главных площадок для сериалов. Большинство проектов на платформе набирают сотни миллионов просмотров и надолго остаются в числе главных хитов. В этом материале речь пойдет о четырех сериалах, которые показали самые высокие результаты за первые месяцы после выхода на Netflix.

Новини.LIVE предлагает вспомнить как громкие новинки, так и проекты, которые уже успели стать частью поп-культуры.

Реклама

"Игра в кальмара"

Количество просмотров: 265,2 миллиона

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал настоящей сенсацией после премьеры. В центре истории — 456 человек, которые из-за финансовых проблем соглашаются принять участие в странной игре. На кону стоит огромный денежный приз — 38,5 миллиона долларов. Однако участники быстро понимают, что проигрыш здесь означает не просто выбывание из игры.

"Венсдей"

Количество просмотров: 252,1 миллиона

Читайте также:

Сериал рассказывает о дочери семьи Аддамсов, которая попадает в академию "Невермор". Здесь девушка пытается привыкнуть к новой жизни, но быстро оказывается в центре опасной истории. Венсдей начинает собственное расследование после серии загадочных убийств. Параллельно ей приходится разобраться со своими сверхъестественными способностями и непростыми отношениями со сверстниками.

"Очень странные дела 4"

Количество просмотров: 140,7 миллиона

Четвертый сезон "Очень странных дел" стал одним из самых заметных релизов сериала. События вновь переносят зрителей в американский городок Хокинс, где герои сталкиваются с новой угрозой. История начинается с исчезновения мальчика. Его мать, друзья и местный шериф пытаются выяснить, что произошло. Поиски приводят их к тайне, связанной с параллельным миром.

"Чудовище: История Джеффри Дамера"

Количество просмотров: 115,6 миллиона

Мини-сериал рассказывает о серийном убийце Джеффри Дамере и преступлениях, которые он совершил. В основе сюжета — реальные события, а роль Дамера сыграл Эван Питерс. Проект стал частью антологии Netflix, в которой каждый следующий сезон посвящен другой известной криминальной истории.

Ранее мы писали о том, что второй сезон "Джентльменов" вновь возглавил мировой рейтинг Netflix. За неделю сериал посмотрели почти 7 миллионов раз — это на 48% больше, чем неделей ранее. После такого результата платформа уже подтвердила продолжение истории.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Netflix вышел нидерландский детективный триллер "Идеальная ложь" о компании состоятельных друзей, чья жизнь меняется после загадочного пожара. Первый сезон состоит из семи серий, и все они стали доступны для просмотра одновременно 10 сентября.

кино Netflix сериалы с высоким рейтингом сериалы на Netflix лучшие сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации