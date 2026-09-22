4 самых популярных хита от Netflix: сериалы с рекордным количеством просмотров

Фрагмент из сериала "Венздей". Фото: скриншот из видео

Платформа Netflix уже давно стала одной из главных площадок для сериалов. Большинство проектов на платформе набирают сотни миллионов просмотров и надолго остаются в числе главных хитов. В этом материале речь пойдет о четырех сериалах, которые показали самые высокие результаты за первые месяцы после выхода на Netflix.

Новини.LIVE предлагает вспомнить как громкие новинки, так и проекты, которые уже успели стать частью поп-культуры.

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"Игра в кальмара"

Количество просмотров: 265,2 миллиона

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал настоящей сенсацией после премьеры. В центре истории — 456 человек, которые из-за финансовых проблем соглашаются принять участие в странной игре. На кону стоит огромный денежный приз — 38,5 миллиона долларов. Однако участники быстро понимают, что проигрыш здесь означает не просто выбывание из игры.

"Венсдей"

Количество просмотров: 252,1 миллиона

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Сериал рассказывает о дочери семьи Аддамсов, которая попадает в академию "Невермор". Здесь девушка пытается привыкнуть к новой жизни, но быстро оказывается в центре опасной истории. Венсдей начинает собственное расследование после серии загадочных убийств. Параллельно ей приходится разобраться со своими сверхъестественными способностями и непростыми отношениями со сверстниками.

"Очень странные дела 4"

Количество просмотров: 140,7 миллиона

Четвертый сезон "Очень странных дел" стал одним из самых заметных релизов сериала. События вновь переносят зрителей в американский городок Хокинс, где герои сталкиваются с новой угрозой. История начинается с исчезновения мальчика. Его мать, друзья и местный шериф пытаются выяснить, что произошло. Поиски приводят их к тайне, связанной с параллельным миром.

"Чудовище: История Джеффри Дамера"

Количество просмотров: 115,6 миллиона

Мини-сериал рассказывает о серийном убийце Джеффри Дамере и преступлениях, которые он совершил. В основе сюжета — реальные события, а роль Дамера сыграл Эван Питерс. Проект стал частью антологии Netflix, в которой каждый следующий сезон посвящен другой известной криминальной истории.

Ранее мы писали о том, что второй сезон "Джентльменов" вновь возглавил мировой рейтинг Netflix. За неделю сериал посмотрели почти 7 миллионов раз — это на 48% больше, чем неделей ранее. После такого результата платформа уже подтвердила продолжение истории.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Netflix вышел нидерландский детективный триллер "Идеальная ложь" о компании состоятельных друзей, чья жизнь меняется после загадочного пожара. Первый сезон состоит из семи серий, и все они стали доступны для просмотра одновременно 10 сентября.