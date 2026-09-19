Самый популярный сериал на Netflix в сентябре: почти 7 млн просмотров

Фрагмент из сериала "Джентльмены". Фото: скриншот из видео

В сентябре 2026 года "Джентльмены" вновь вошли в число самых популярных сериалов на Netflix. Второй сезон сначала не оправдал ожиданий, но уже через неделю ситуация изменилась. Количество просмотров выросло на 48%, и сериал вернулся на первое место в мировом рейтинге платформы. Netflix уже подтвердил, что история будет продолжена.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале подробнее.

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Сериал получил третий сезон, так что приключения Эдди Горнимана в криминальном мире на этом не закончатся.

Что приготовил второй сезон сериала "Джентльмены"

Во втором сезоне зрители вновь увидели Тео Джеймса, Каю Скоделарио, Дэниела Ингса и Винни Джонса. К знакомой команде присоединились новые актеры.

Микеле Морроне, известный по фильмам "365 дней", сыграл итальянского фиксера Чико Мальдини.

Хью Бонневиль, которого многие знают по сериалу "Аббатство Даунтон", также получил роль в новом сезоне. Еще одним пополнением актерского состава стала Майя Джама.

События второго сезона разворачиваются через год после финала первого сезона. За это время Эдди Горниман уже принял на себя новую роль. После смерти отца он унаследовал семейное поместье, на территории которого работает нелегальная ферма по выращиванию каннабиса. Теперь Эдди хочет не просто зарабатывать на криминальном бизнесе, а значительно расширить свое влияние.

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Герой снова работает вместе с Сьюзи Гласс. К их делу присоединяется и ее отец Бобби, который даже находясь в тюрьме продолжает контролировать бизнес. На этот раз партнеры выходят за пределы Великобритании и начинают работать в Италии. Там Эдди и его союзникам приходится иметь дело с мафиози Марко Моретти, которого сыграл Серджио Кастеллитто, и его фиксером Чико Мальдини.

В то же время Эдди хочет закрепиться не только среди криминальных авторитетов. Он стремится войти в британскую элиту и даже задумывается о месте в Палате лордов. Для него это способ получить еще больше власти и вернуть семье прежний статус.

Отдельной линией сезона остаются отношения Эдди и Сьюзи. Между ними по-прежнему существует сильное влечение, но доверять друг другу им непросто. Измены, конфликты и совместные риски только усложняют их связь.

Второй сезон получил неплохие отзывы критиков. На Rotten Tomatoes он имеет около 82–84 % одобрения. Для сравнения, первый сезон получил 75 %.

Так что на этот раз "Джентльмены" расширяют историю далеко за пределы британского поместья. В новых сериях больше криминальных сделок, борьбы за влияние и игр с высокими ставками. А подтверждение третьего сезона означает, что у этой истории будет продолжение.

Ранее мы писали о том, что не каждый сериал требует нескольких сезонов и десятков серий. Есть короткие истории, которые можно посмотреть за один вечер или ночь, не откладывая развязку на следующие дни. В 2026 году вышли два таких сериала — "Мыс страха" и "Я тебя найду".

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple TV+ выпускает сериалы разных жанров — от триллеров и фантастики до криминальных драм. Часть из них остается менее заметной на фоне более громких премьер, хотя и имеет высокие оценки зрителей. Среди таких сериалов — "Единственная", "Слепота" и "Перехваченный рейс".