Найпопулярніший серіал на Netflix у вересні: майже 7 млн переглядів

Фрагмент з серіалу "Джентельмени". Фото: скриншот з відео

У вересні 2026 року "Джентльмени" знову опинилися серед серіалів, які активно дивляться на Netflix. Другий сезон спочатку не показав очікуваного результату, але вже за тиждень ситуація змінилася. Кількість переглядів зросла на 48%, і серіал повернувся на перше місце у світовому рейтингу платформи. Netflix уже підтвердив, що історія продовжиться.

Новини.LIVE розповість про цей серіал детальніше.

Реклама

Серіал отримав третій сезон, тож пригоди Едді Горнімані у кримінальному світі на цьому не закінчаться.

Що приготував другий сезон серіалу "Джентльмени"

У другому сезоні глядачі знову побачили Тео Джеймса, Каю Скоделаріо, Деніела Інґса та Вінні Джонса. До знайомої команди приєдналися нові актори.

Мікеле Морроне, відомий за фільмами "365 днів", зіграв італійського фіксера Чіко Мальдіні.

Гʼю Бонневіль, якого багато хто знає за серіалом "Абатство Даунтон", також отримав роль у новому сезоні. Ще одним доповненням до акторського складу стала Мая Джама.

Події у другому сезоні відбуваються через рік після фіналу першого сезону. За цей час Едді Горніман вже прийняв для себе нову роль. Після смерті батька він отримав родинний маєток, під яким працює нелегальна ферма з вирощування канабісу. Тепер Едді хоче не просто заробляти на кримінальному бізнесі, а значно розширити свій вплив.

Читайте також:

Герой знову працює разом із Сюзі Ґласс. До їхньої справи долучається і її батько Боббі, який навіть перебуваючи у в'язниці продовжує контролювати бізнес. Цього разу партнери виходять за межі Великої Британії та починають працювати в Італії. Там Едді та його союзникам доводиться мати справу з мафіозі Марко Моретті, якого зіграв Серджо Кастеллітто, та його фіксером Чіко Мальдіні.

Водночас Едді хоче закріпитися не лише серед кримінальних авторитетів. Він прагне увійти до британської еліти та навіть замислюється про місце в Палаті лордів. Для нього це спосіб отримати ще більше влади й повернути родині колишній статус.

Окремою лінією сезону залишаються стосунки Едді та Сюзі. Між ними й надалі є сильний потяг, але довіряти одне одному їм непросто. Зради, конфлікти та спільні ризики лише ускладнюють їхній зв'язок.

Другий сезон отримав непогані відгуки критиків. На Rotten Tomatoes він має близько 82–84% схвалення. Для порівняння, перший сезон отримав 75%.

Тож цього разу "Джентльмени" розширюють історію далеко за межі британського маєтку. У нових серіях більше кримінальних угод, боротьби за вплив та ігор із високими ставками. А підтвердження третього сезону означає, що ця історія матиме продовження.

Раніше ми писали про те, що не кожен серіал вимагає кількох сезонів і десятків серій. Є короткі історії, які можна подивитися за один вечір або ніч, не залишаючи розв’язку на наступні дні. У 2026 році вийшли два такі серіали — "Мис страху" та "Я тебе відшукаю".

Також Новини.LIVE повідомляли, що Apple TV+ випускає серіали різних жанрів — від трилерів і фантастики до кримінальних драм. Частина з них залишається менш помітною на тлі гучніших прем’єр, хоча має високі оцінки глядачів. Серед таких серіалів — "Єдина", "Сліпота" та "Перехоплений рейс".