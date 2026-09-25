Від "Декстера" до "Менталіста": 6 серіалів з оцінкою 8+ на IMDb

Патрік Джейн з "Менталіста". Фото: скриншот з відео

Більшості відомі "Декстер" і "Менталіст" давно вийшли за межі просто популярних серіалів. Їхні назви добре знають навіть ті, хто цікавить лише новими прем’єрами. Обидва проєкти роками залишаються у списках улюблених у глядачів і мають високі оцінки на IMDb. Але ними список сильних детективних серіалів не обмежується. Є ще кілька кримінальних драм, які свого часу зібрали навколо себе велику аудиторію та досі не втратили популярності.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Дроти"

У центрі історії — детектив Джеймс Макналті. Він входить до спеціальної групи, яка розслідує діяльність наркоторговців у Балтиморі. Головна ціль поліції — Ейвон Барксдейл, один із найвпливовіших людей місцевого злочинного світу. Із ним працює Стрінгер Белл, його найближчий соратник. Тим часом інший кримінальний авторитет, Омар Літтл, полює на наркодилерів і грабує їхні схованки.

"Пуститися берега"

Волтер Вайт — звичайний учитель хімії, який раптом опиняється у ситуації, що змінює його життя. У нього є дружина, син і фінансові проблеми. Зарплати вчителя ледве вистачає на звичайні витрати, тому Волтер змушений додатково працювати на автомийці. Одного дня він разом зі своїм свояком, агентом Управління боротьби з наркотиками, вирушає на операцію проти наркоторговців. Там Волтер помічає знайомого — свого колишнього учня Джессі Пінкмана.

Волтер знає хімію краще за багатьох і згодом розуміє, що може використати свої знання для заробітку. Він пропонує Джессі почати разом виготовляти метамфетамін. Спочатку це здається йому способом вирішити фінансові проблеми. Але поступово життя героя виходить далеко за межі того, що він міг собі уявити.

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"Краще подзвоніть Солу"

До того як стати відомим адвокатом Солом Гудманом, Джиммі Макгілл намагається побудувати кар’єру звичайного юриста. Він переїжджає до Альбукерке та береться за справи, які не завжди мають просте рішення. Джиммі має талант знаходити вихід навіть із найскладніших ситуацій. Проте його бажання заробити та довести власну цінність часто штовхає героя на сумнівні кроки.

Поступово він усе більше наближається до світу злочинців. Межа між законною роботою та небезпечними оборудками стає дедалі тоншою. Саме так Джиммі Макгілл поступово перетворюється на Сола Гудмана, якого глядачі знають із "Пуститися берега".

"Клан Сопрано"

Тоні Сопрано очолює одну з найвпливовіших мафіозних сімей Нью-Джерсі. Робота кримінального боса приносить йому владу, але водночас створює чимало проблем. Через постійний тиск Тоні переживає нервовий зрив і звертається по допомогу до психотерапевтки Дженніфер Мелфі. Під час сеансів він розповідає про своє життя, хоча не може відкрити лікарці всю правду про свою роботу.

Тоні намагається одночасно бути босом мафії, чоловіком і батьком. Йому доводиться вирішувати проблеми кримінального бізнесу, розбиратися із суперниками та ще й приховувати від близьких те, чим він насправді займається.

"Декстер"

Декстер Морган працює судмедекспертом у поліції Маямі. На роботі він аналізує сліди крові та допомагає колегам розслідувати вбивства. Для оточення Декстер здається спокійною та стриманою людиною. Але в його житті є велика таємниця. Декстер сам є серійним убивцею. Він полює на злочинців, яким вдалося уникнути покарання за законом.

"Менталіст"

Патрік Джейн працює консультантом Каліфорнійського бюро розслідувань. Він не має надприродних здібностей, хоча раніше переконував людей у протилежному. Колись Джейн виступав як медіум і заробляв на тому, що нібито міг спілкуватися з померлими. Насправді він просто дуже добре вміє помічати деталі, читати поведінку людей і вміє переконливо ними маніпулювати.

Тепер ці навички допомагають йому розкривати злочини. Джейн часто порушує правила та діє зовсім не так, як очікують його колеги. Але саме його уважність і вміння бачити те, що інші пропускають, стають ключем до багатьох розслідувань.

Раніше ми писали про те, що серіал "Менталіст" завершився ще у 2015 році, але через 11 років знову привернув увагу глядачів після появи на Netflix. Усі сім сезонів стали доступними в низці країн, тому виникло питання, чи може новий інтерес до серіалу стати приводом для його повернення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що цієї осені на екрани вийдуть екранізації відомих книг, нові фантастичні історії та кримінальні драми. Серед прем’єр — "Веріті" за романом Коллін Гувер, "Праймтайм" із Робертом Паттінсоном, "Клара і Сонце" та "Той, хто біжить по лезу 2099".