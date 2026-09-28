Вони існують понад 80 років, але їх досі знають мільйони: 3 відомі кіногерої

Шерлок. Фото: скриншот з відео

Їхні образи впізнають із першого погляду, а імена давно стали частиною масової культури. Цих героїв по-різному показували в кіно, серіалах, коміксах і навіть пародіях. Проте цікаво, що всі вони з’явилися багато десятиліть тому й досі не втратили популярності.

Редакція Новини.LIVE розповість про три таких героя.

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Шерлок Холмс

Першим у цьому списку став Шерлок Холмс — герой Артура Конан Дойла, який уперше з’явився у 1887 році. Автор придумав детектива, здатного розплутувати складні справи завдяки уважності, логіці та дедукції. Холмс помічав те, на що інші не звертали уваги. За дрібною плямою на одязі, слідом на взутті чи випадковою фразою він міг відновити цілу картину подій.

При цьому його характер далекий від ідеального. Детектив буває різким, холодним і швидко нудьгує без хорошої загадки. Але ці риси не завадили йому стати одним із найвідоміших героїв світової літератури. Популярність Холмса виявилася настільки великою, що він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як персонаж, якого найчастіше екранізували.

А ще важко уявити історії про детектива без доктора Ватсона. Він набагато емоційніший за свого друга і часто дивиться на людей зовсім інакше. Їхня дружба стала однією з найвідоміших пар у детективній літературі.

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Бетмен

Інший герой із цього списку взагалі не має суперздібностей. Бетмен покладається на власний розум, фізичну підготовку, технології та величезні фінансові можливості. Вперше він з’явився в коміксах DC у 1939 році. За маскою ховається Брюс Вейн, який у дитинстві втратив батьків. Після цієї трагедії він вирішив присвятити життя боротьбі зі злочинністю.

Брюс роками тренується, вивчає бойові мистецтва, розробляє гаджети та використовує статки своєї родини для створення спорядження. Усе це допомагає йому протистояти злочинцям Готема.

Кіно не раз змінювало образ Бетмена. В одних фільмах він похмурий і мовчазний, в інших — більш людяний або навіть дотепний. Але головна особливість героя залишається незмінною: під костюмом немає надлюдини.

Граф Дракула

Третій герой народився не в коміксах і не на екрані. Його історія почалася з роману ірландського письменника Брема Стокера, який побачив світ у 1897 році. Граф Дракула став одним із найвідоміших вампірів у світовій культурі. На створення образу Стокера частково надихнув Влад Цепеш — правитель Валахії XV століття, навколо якого ще за життя виникло чимало страшних легенд.

Після виходу роману Дракула отримав нове життя в кіно. Його грали Бела Лугоші, Крістофер Лі, Гері Олдман, Леслі Нільсен, Джерард Батлер, Джонатан Ріс-Майєрс, Люк Еванс та інші актори. Одного незмінного образу в Дракули фактично немає. Його робили моторошним лиходієм, трагічним коханцем, комедійним персонажем і навіть героєм. Він з’являвся у фільмах, серіалах, коміксах та відеоіграх.

Одну з найновіших телевізійних версій історії показав BBC у мінісеріалі "Дракула". Він вийшов у 2020 році та по-своєму переосмислив знайомого всім вампіра.

Раніше ми писали про те, що "Декстер" і "Менталіст" давно завершилися, але їх досі згадують серед кримінальних серіалів із високими оцінками. Обидва мають рейтинг понад 8 на IMDb, і поруч із ними є ще чотири серіали з такими ж оцінками — про злочини, розслідування та героїв із непростими історіями.

Також Новини.LIVE повідомляли, що не всі серіальні пари закохуються з першої зустрічі. Декому потрібні сезони сварок, прихованих почуттів і складних обставин, перш ніж герої нарешті опиняються разом — саме за такими історіями глядачі стежили в "Пліткарці", "Менталісті" та ще двох популярних серіалах.