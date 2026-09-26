Від "Пліткарки" до "Менталіста": 4 серіальні пари, за якими стежили всі

Пара з серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео

У серіалах романтична лінія не завжди починається з кохання. Іноді герої роками сперечаються, приховують свої почуття або взагалі переконують себе, що між ними нічого немає. А глядачі тим часом помічають кожен погляд і чекають, коли ці двоє нарешті будуть разом. Саме такими стали чотири пари з популярних серіалів.

Новини.LIVE розповість детальніше про них.

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За їхніми стосунками стежили не менше, ніж за основним сюжетом, а фанати роками сперечалися про те, чи справді герої мають бути разом.

Патрік Джейн і Тереза Лісбон — "Менталіст"

На початку Патрік Джейн і Тереза Лісбон навіть не нагадували закоханих. Вони працювали разом у КБР, причому Лісбон часто доводилося стримувати ексцентричного консультанта, який звик діяти по-своєму.

У Джейна за плечима була страшна трагедія. Кровавий Джон убив його дружину та доньку, тому про нові стосунки Патрік довгий час навіть не думав. Лісбон теж не поспішала підпускати його близько. Проте з кожним сезоном між ними ставало дедалі більше довіри.

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Після того як Джейн нарешті розправився з Кровавим Джоном, їхня історія змінила напрямок. У фіналі шостого сезону Лісбон уже збиралася почати нове життя з іншим чоловіком. Та Джейн встиг зупинити її просто перед відльотом і сказати те, що шанувальники чекали роками.

Фрагмент з 6 сезону серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео

Їхня історія отримала щасливе завершення. У сьомому сезоні Патрік і Тереза одружилися, а згодом стало відомо, що вони чекають на дитину.

Фанати давно дали цій парі окреме ім'я — Джисбон. Шанувальники роками збирали найменші докази того, що між героями є щось більше за дружбу: погляди, турботу, випадкові дотики. Тому зізнання Джейна в літаку стало для них однією з найбільш очікуваних сцен серіалу. А весілля у фіналі сприйняли як завершення історії, до якого герої йшли майже весь серіал.

Деймон Сальваторе та Елена Гілберт — "Щоденники вампіра"

Коли Елена вперше зустріла Деймона, вона зовсім не бачила в ньому майбутнього коханого. Її серце належало його братові Стефану, а сам Деймон здавався їй жорстоким і небезпечним. Але з часом Елена побачила іншу сторону його характеру. За звичною самовпевненістю Деймона ховалися вразливість і сильна прив'язаність до близьких людей. У четвертому сезоні, коли Елена стала вампіром, її стосунки з Деймоном змінилися остаточно. Вона розійшлася зі Стефаном і обрала його брата.

Фрагмент з 3 сезону серіалу "Щоденники вампіра". Фото: скриншот з відео

Далі на них чекало чимало випробувань. Були магічний зв'язок, втрата пам'яті та навіть смерть Деймона. Проте в останньому сезоні Елена прокинулася від закляття, а пара знову була разом. Обоє стали людьми й прожили довге життя. У фіналі серіалу показали, що вони померли вже в старості.

Деймон та Елена отримали від фанатів коротке ім'я Делена. Навколо них роками точилися суперечки, адже глядачі "Щоденників вампіра" поділилися на прихильників Делени та Стелени.

Прихильникам Деймона й Елени подобалася саме різниця між героями та те, як поступово змінювалися їхні стосунки. Додаткової уваги парі додав і роман Ніни Добрев та Єна Сомерхолдера поза знімальним майданчиком. Тому фанати стежили за цією історією не лише в серіалі.

Річард Касл і Кейт Беккет — "Касл"

Їхня історія почалася з роботи, хоча сам Касл спочатку мав зовсім іншу мету. Відомий письменник став консультантом поліції, щоб спостерігати за Кейт Беккет і використати її образ для своєї нової книжки.

Кейт не була в захваті від такого напарника. Вона звикла до серйозної роботи, а Касл постійно жартував, втручався у розслідування та діяв так, як вважав за потрібне. Та саме його легкість і вміння помічати те, що пропускали інші, поступово змінили її ставлення до нього.

Річард Касл і Кейт Беккет. Фото: скриншот з відео

Між героями почали з'являтися почуття, але говорити про них вони не поспішали. Лише після кількох небезпечних ситуацій Кейт нарешті перестала тікати від власних емоцій. Після цього вони стали парою. Згодом Касл і Беккет одружилися. У фіналі серіалу глядачам показали їхнє майбутнє: вони залишилися разом і виховували трьох дітей.

Фанати називали цю пару Каскет. Особливо багато прихильників було у перші сезони, коли головною принадою їхніх стосунків залишалися жарти, суперечки та постійні натяки на симпатію. Пізніше навколо серіалу виникли чутки про напружені стосунки Натана Філліона та Стани Катіч поза камерою. Ситуація загострилася, коли стало відомо, що Катіч не повернеться до можливого дев'ятого сезону. У результаті серіал завершили після восьмого сезону, а творцям довелося швидко поставити крапку в історії Касла і Беккет. Глядачам показали короткий епілог із їхнім сімейним життям.

Чак Басс і Блер Волдорф — "Пліткарка"

Блер Волдорф звикла контролювати все навколо себе. Чак Басс теж не був хлопцем, який легко поступається комусь. Саме тому їхні стосунки від самого початку були далекими від спокійної романтичної історії.

Між ними все почалося ще в першому сезоні. Спочатку це була лише пристрасть і взаємний інтерес, але поступово Чак і Блер зрозуміли, що їх пов'язує значно більше. Проблем у них вистачало. Герої розходилися, зраджували одне одного, сварилися через гроші та владу. Блер навіть погодилася на шлюб із принцом Монако.

Окремим ударом для їхніх стосунків стала історія з готелем Чака. Та скільки б разів вони не намагалися поставити крапку, зрештою знову опинялися разом. У фіналі шостого сезону Чак і Блер одружилися в Центральному парку. Через кілька років глядачам показали їхнє сімейне життя. У пари народився син Генрі.

Чак Басс і Блер Волдорф. Фото: скриншот з відео

Шанувальники називали їх Чайр. Ця пара настільки сподобалася аудиторії, що в певний момент почала жити окремо від основного сюжету серіалу. Глядачі чекали на кожну їхню зустріч і бурхливо реагували, коли сценаристи знову розлучали героїв.

Фраза Чака "Три слова. Вісім літер. Скажи їх, і я твоя" давно стала однією з найвідоміших цитат "Пліткарки". Водночас сьогодні на їхні стосунки дивляться інакше: багато епізодів, які свого часу сприймалися як романтичні, тепер називають токсичними. Проте Чак і Блер досі залишаються однією з найвідоміших пар підліткових серіалів.

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