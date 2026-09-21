Осінній вечір без "Сутінків": який інший легендарний фільм можна подивитися

Едвард і Белла. Фото: скриншот з відео

Серіал "Вовченя" може стати хорошим варіантом для тих, кому подобалися "Сутінки", але хочеться більше подій і менше романтичних переживань. Тут також є надприродні істоти, містичне містечко, кохання та небезпечні таємниці. Але історія Скотта Маккола значно динамічніша й не обмежується любовною лінією.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про нього.

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Сюжет серіалу "Вовченя"

Головний герой серіалу — школяр Скотт Маккол, який захоплюється лакросом і намагається жити звичайним підлітковим життям. Все змінюється після одного випадку в лісі. Скотта кусає перевертень, і хлопець поступово помічає в собі незвичні зміни.

Разом зі своїм другом Стайлзом він намагається зрозуміти, що з ним відбувається. Але надприродний світ швидко виявляється набагато небезпечнішим, ніж Скотт міг уявити. На героїв чекають нові вороги, складні випробування, любовні історії та боротьба за життя близьких.

Серіал "Вовченя" стартував 5 червня 2011 року. За шість сезонів вийшло 100 епізодів, а фінальна серія оригінального серіалу з’явилася у 2017 році.

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У серіалі постійно щось відбувається. Героям доводиться битися з ворогами, розгадувати загадки та шукати спосіб вижити. Тому сюжет не дає надовго втратити інтерес.

Окремий плюс серіалу — Стайлз Стілінскі, найкращий друг Скотта. Він жартує навіть у складних ситуаціях, часто потрапляє в неприємності, але ніколи не кидає друзів. Саме його присутність додає історії легкості.

У кожному сезоні з’являються нові істоти, вороги та загадки. Поступово глядач дізнається більше про світ перевертнів та інших надприродних створінь.

Еллісон, Лідія та Малія не залишаються просто супутницями головних героїв. Вони самі приймають рішення, борються з небезпекою та допомагають іншим. У кожної з них є власна історія, характер і здібності.

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