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Главная Кино Альтернатива "Сумеркам": легендарный фильм для осеннего вечера

Альтернатива "Сумеркам": легендарный фильм для осеннего вечера

Ua ru
21 сентября 2026 17:00
Осенний вечер без «Сумерек»: какой ещё легендарный фильм можно посмотреть
Эдвард и Белла. Фото: скриншот из видео

Сериал "Волчонок" может стать хорошим выбором для тех, кому понравилась "Сумерки", но кому хотелось бы больше событий и меньше романтических переживаний. Здесь тоже есть сверхъестественные существа, мистический городок, любовь и опасные тайны. Но история Скотта Макколла гораздо динамичнее и не ограничивается любовной линией.

Редакция Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

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Сюжет сериала "Волчонок"

Главный герой сериала — школьник Скотт Макколл, который увлекается лакроссом и пытается жить обычной подростковой жизнью. Все меняется после одного случая в лесу. Скотта кусает оборотень, и парень постепенно замечает в себе необычные изменения.

Вместе со своим другом Стайлзом он пытается понять, что с ним происходит. Но сверхъестественный мир быстро оказывается гораздо опаснее, чем Скотт мог себе представить. Героев ждут новые враги, сложные испытания, любовные истории и борьба за жизнь близких.

Сериал "Волчонок" стартовал 5 июня 2011 года. За шесть сезонов вышло 100 эпизодов, а финальная серия оригинального сериала вышла в 2017 году.

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Почему стоит посмотреть "Волчонка"

В сериале постоянно что-то происходит. Героям приходится сражаться с врагами, разгадывать загадки и искать способ выжить. Поэтому сюжет не дает надолго потерять интерес.

Отдельный плюс сериала — Стайлз Стилински, лучший друг Скотта. Он шутит даже в сложных ситуациях, часто попадает в неприятности, но никогда не бросает друзей. Именно его присутствие придает истории легкость.

  • В каждом сезоне появляются новые существа, враги и загадки. Постепенно зритель узнает больше о мире оборотней и других сверхъестественных существ.

Эллисон, Лидия и Малия не остаются просто спутницами главных героев. Они сами принимают решения, борются с опасностью и помогают другим. У каждой из них есть своя история, характер и способности.

Ранее мы писали о том, что сериалы о различных профессиях могут показывать не только рабочие будни героев, но и то, что происходит в их личной жизни. Врачи, полицейские, пожарные и адвокаты ежедневно сталкиваются с различными ситуациями, которые становятся основой сюжета. В подборке — четыре сериала об этих специалистах.

Также Новини.LIVE сообщали, что Apple TV+ выпускает сериалы разных жанров — от триллеров и фантастики до криминальных драм. Часть из них остается менее заметной на фоне более громких премьер, хотя и получает высокие оценки зрителей. Среди таких сериалов — "Мыс страха", "Единственная", "Слепота" и "Перехваченный рейс".

кино фильм осень "Сумерки" лучшие фильмы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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