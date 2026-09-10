Не обязательно снова смотреть "Сумерки": 4 фильма с той же атмосферой

Фрагмент из фильма "Сумерки". Фото: скриншот из видео

В конце нулевых "Сумерки" сделали вампира одним из главных героев романтического подросткового кино. После успеха саги в кино стало заметно больше историй об обычных девушках, загадочных парнях и любви, которой постоянно что-то мешает.

Новини.LIVE отобрали четыре фильма, которые передают настроение подросткового фэнтези конца 2000-х и начала 2010-х.

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"Падшие" (2016)

После загадочной трагедии Люсинду Прайс отправляют в закрытую школу для проблемных подростков. Там девушка знакомится с Кемом и Дэниелом.

Кем сразу привлекает внимание своей дерзостью и уверенностью. Дэниел, напротив, держится в стороне от всех и смотрит на Люсинду так, будто они уже встречались. И он действительно ее знает — просто их предыдущая встреча произошла очень давно.

Фильм снят по роману Лорен Кейт. Дэниел здесь не вампир, а падший ангел, которого веками преследует одна и та же история любви. Кэм при этом становится соперником Дэниела в борьбе за внимание Люсинды. По атмосфере картина очень близка к подростковому фэнтези, популярному после "Сумерек".

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"Тепло наших тел" (2013)

Р — зомби, который почти ничего не помнит о своем прошлом. Он живет в заброшенном аэропорту, слушает старые пластинки и мысленно ведет долгие разговоры, хотя вслух способен произнести лишь несколько слов.

Однажды во время охоты Р встречает Джули. Она живая, он — ходячий мертвец, поэтому все должно было бы закончиться очень просто. Но Р решает не убивать девушку и прячет ее от других зомби.

После этого он начинает меняться. Р постепенно учится говорить, чувствовать, вспоминать прошлое и вести себя все больше как человек. История напоминает "Ромео и Джульетту", только на этот раз влюбленным мешают не враждующие семьи, а то, что один из них уже мертв.

Фильм выпустила компания Summit Entertainment, которая также работала над фильмами "Сумеречной саги". Поэтому связь между двумя проектами не только тематическая.

"Гостья" (2013)

Стефани Майер, автор "Сумерек", после истории Беллы и Эдварда написала совершенно иную фантастическую историю. Землю захватывают инопланетные существа, которых называют Душами. Они вселяются в человеческие тела и получают контроль над их жизнью.

Мелани сопротивляется даже после того, как в ее тело вселяют Странницу. Теперь в одном теле живут два сознания, которые поначалу совсем не хотят мириться друг с другом. А дальше все становится еще сложнее. Мелани любит Джареда, а Странница влюбляется в Иена. Обе постепенно начинают защищать людей, хотя сначала имеют совершенно разные взгляды на происходящее.

От "Сумерек" здесь осталась знакомая для Мейер тема опасной любви и чувств, которым мешают обстоятельства. Просто на этот раз вампиров заменили инопланетные существа.

"Прекрасные создания" (2013)

Итан живет в маленьком городке Гетлин и каждую ночь видит одну и ту же девушку в своих снах. Вскоре она неожиданно появляется в его школе. Она не похожа на местных подростков и почти сразу становится объектом сплетен.

Итан быстро узнает, что у девушки есть магические способности, а ее семья связана со сверхъестественным миром. Над девушкой нависает ее шестнадцатилетие, после которого она должна узнать, какой станет ее природа.

В отличие от "Сумерек", где обычная девушка влюбляется в вампира, здесь обычный парень сближается с девушкой, скрывающей магические способности.

Ранее мы писали о том, что после "Игры престолов" на экранах появилось немало сериалов с королевскими династиями, магией, войнами и борьбой за власть. Среди них есть как истории из той же вселенной, так и совершенно другие фэнтезийные миры.

Также Новини.LIVE сообщали, что сериал "Его и ее" сочетает детектив с личной историей героев, а главная интрига постепенно раскрывается через их отношения и расследование. Подобный прием использовали и в других сериалах.