Не обов’язково знову вмикати "Сутінки": 4 фільми з тією самою атмосферою

Фрагмент з фільму "Сутінки". Фото: скриншот з відео

Наприкінці нульових "Сутінки" зробили вампіра одним із головних героїв романтичного підліткового кіно. Після успіху саги в кіно стало помітно більше історій про звичайних дівчат, загадкових хлопців і кохання, якому постійно щось заважає.

Новини.LIVE відібрали чотири стрічки, які передають настрій підліткового фентезі кінця 2000-х і початку 2010-х.

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"Занепалі" (2016)

Після загадкової трагедії Люсінду Прайс відправляють до закритої школи для проблемних підлітків. Там дівчина знайомиться з Кемом і Деніелом.

Кем одразу привертає увагу нахабством і впевненістю. Деніел, навпаки, тримається від усіх подалі й дивиться на Люсінду так, ніби вони вже зустрічалися. І він справді її знає — просто їхня попередня зустріч відбулася дуже давно.

Фільм зняли за романом Лорен Кейт. Деніел тут не вампір, а занепалий янгол, якого століттями переслідує одна й та сама історія кохання. Кем при цьому стає суперником Деніела у боротьбі за увагу Люсінди. За атмосферою стрічка дуже близька до підліткового фентезі, популярного після "Сутінків".

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"Тепло наших тіл" (2013)

Р — зомбі, який майже нічого не пам'ятає про своє минуле. Він живе в покинутому аеропорту, слухає старі платівки й подумки веде довгі розмови, хоча вголос здатен вимовити лише кілька слів.

Одного разу під час полювання Р зустрічає Джулі. Вона жива, він — ходячий мрець, тому все мало б закінчитися дуже просто. Але Р вирішує не вбивати дівчину й ховає її від інших зомбі.

Після цього він починає змінюватися. Р поступово вчиться говорити, відчувати, згадувати минуле й поводитися дедалі більше як людина. Історія нагадує "Ромео і Джульєтту", тільки цього разу закоханим заважають не ворогуючі родини, а те, що один із них уже мертвий.

Фільм випустила компанія Summit Entertainment, яка також працювала над фільмами "Сутінкової саги". Тому зв'язок між двома проєктами є не лише тематичним.

"Гостя" (2013)

Стефані Маєр, авторка "Сутінків", після історії Белли та Едварда написала зовсім іншу фантастичну історію. Землю захоплюють іншопланетні істоти, яких називають Душами. Вони вселяються в людські тіла та отримують контроль над їхнім життям.

Мелані чинить опір навіть після того, як у її тіло вселяють Мандрівницю. Тепер в одному тілі живуть дві свідомості, які спочатку зовсім не хочуть миритися одна з одною. А далі все стає ще складніше. Мелані кохає Джареда, а Мандрівниця закохується в Ієна. Обидві поступово починають захищати людей, хоча спочатку мають зовсім різні погляди на те, що відбувається.

Від "Сутінків" тут залишилася знайома для Маєр тема небезпечного кохання та почуттів, яким заважають обставини. Просто цього разу вампірів замінили іншопланетні істоти.

"Прекрасні створіння" (2013)

Ітан живе в маленькому містечку Гетлін і щоночі бачить одну й ту саму дівчину у своїх снах. Невдовзі вона несподівано з'являється в його школі. Вона не схожа на місцевих підлітків і майже одразу стає об'єктом пліток.

Ітан швидко дізнається, що дівчина має магічні здібності, а її родина пов'язана з надприродним світом. Над дівчиною нависає її шістнадцятиріччя, після якого вона має дізнатися, якою стане її природа.

На відміну від "Сутінків", де звичайна дівчина закохується у вампіра, тут звичайний хлопець зближується з дівчиною, яка приховує магічні здібності.

Раніше ми писали про те, що після "Гри престолів" на екранах з’явилося чимало серіалів із королівськими династіями, магією, війнами та боротьбою за владу. Серед них є як історії з того самого всесвіту, так і зовсім інші фентезійні світи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що серіал "Його і її" поєднує детектив із особистою історією героїв, а головна інтрига поступово розкривається через їхні стосунки та розслідування. Схожий прийом використали й в інших серіалах.