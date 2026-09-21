"Царство", "Чужоземка" та ще 3 серіали з осінньою атмосферою

Головні герої фільму "Вбивство в одній будівлі". Фото: скриншот з відео

З приходом осені змінюється не лише гардероб, а й те, що хочеться дивитися ввечері. Таким чином, на зміну літніх історій приходять заплутані сюжети, в яких все побудовано на старих таємниць і загадкових розслідувань. У нашій добірці представлено п’ять серіалів саме для осіннього настрою.

Редакція Новини.LIVE розповість про ці історії детальніше.

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"Царство"

Події серіалу починаються у 1557 році. Марія Стюарт ще змалку живе в монастирі, але приходить час повернутися до королівського життя. Вона має стати дружиною принца Франциска та зміцнити союз між Шотландією і Францією.

Для самого Франциска цей шлюб насамперед пов’язаний із політикою та майбутньою владою. Марія ж дивиться на нього зовсім інакше. Між молодими людьми виникають почуття, а разом із ними — ревнощі, плітки та придворні інтриги. Незабаром королева опиняється в центрі подій, де не кожному можна довіряти.

"Вбивства в одній будівлі"

У дорогому будинку на Верхньому Вест-Сайді Нью-Йорка стається загадкова смерть. Поліція швидко робить висновок, що чоловік наклав на себе руки. Проте троє сусідів із цим не погоджуються.

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Чарльз, Олівер і Мейбл майже не схожі одне на одного, але їх об’єднує любов до справжніх кримінальних історій. Вони вирішують самостійно з’ясувати, що насправді сталося. А своє розслідування вони ще й перетворюють на подкаст.

"Чужоземка"

Ця історія переносить глядачів у Шотландію XVIII століття та показує події, які відбувалися ще до знайомства Клер і Джеймі. У центрі сюжету — Еллен Маккензі та Брайан Фрейзер, чиї стосунки згодом матимуть значення для наступного покоління.

Паралельно розвивається інша історія — Генрі Бошана та Джулії Моррісон в Англії часів Першої світової війни. Дві пари живуть у різні епохи, але їхні рішення тісно пов’язані між собою. Минуле поступово відкриває сімейні секрети, які вплинуть на життя їхніх дітей.

"Гарненькі брехухи"

Життя чотирьох подруг змінюється після загадкового зникнення Елісон ДіЛаурентіс. Дівчину згодом знаходять мертвою, а Спенсер, Ханна, Арія та Емілі віддаляються одна від одної.

Через рік вони знову починають спілкуватися, коли отримують дивні повідомлення від невідомої людини, яка підписується однією літерою — "Е". Автор послань знає надто багато про кожну з них і поступово починає розкривати їхні найнеприємніші секрети. Дівчата намагаються зрозуміти, хто стоїть за цими повідомленнями та чого від них хоче.

"Мейр з Істтауна"

Мейр Шіан усе життя прожила в невеликому містечку неподалік Філадельфії. Колись вона була місцевою зіркою баскетболу, але тепер її життя зовсім не схоже на шкільні роки. Мейр працює детективом, пережила розлучення та смерть сина і допомагає виховувати онука.

Коли в місті стається вбивство, Мейр береться за розслідування. Їй доводиться одночасно розбиратися зі складною справою та власними сімейними проблемами. У маленькому містечку майже всі знають одне одного, але це зовсім не означає, що тут буде просто знайти винного.

Раніше ми писали про те, що Стівен Кінг написав десятки історій, які стали основою для фільмів різних жанрів. Деякі екранізації давно стали класикою, а інші й сьогодні залишаються відомими серед шанувальників письменника. Мова про п’ять фільмів за творами Кінга, які варто подивитися восени.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Сутінки" поєднали романтичну історію з містикою, небезпечними героями та коханням, якому постійно щось заважає. Схожий настрій можна знайти й в інших фільмах, де теж є вампіри, відьми, перевертні та герої, між якими виникають непрості стосунки.