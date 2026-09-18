Осінні вечори зі Стівеном Кінгом: 5 культових екранізацій його творів

Фрагмент з фільму "Темна половина". Фото: скриншот з відео

Відомий письменник Стівен Кінг у своїх книгах вміє поєднувати моторошні події зі звичайним життям. Його герої мають свої страхи, проблеми та слабкості, тому за ними цікаво стежити навіть тоді, коли в сюжеті з'являється щось надприродне. Осінні вечори ідеально підходять для таких історій — це найбільш вдалий час, щоб подивитися екранізації за мотивами творів Кінга.

Новини.LIVE розповість про чотири екранізації творів Стівена Кінга, які варто додати до списку для осіннього перегляду.

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"Мертва зона"

Джонні Сміт переживає страшну аварію і на кілька років впадає в кому. Коли він приходить до тями, виявляється, що його життя вже змінилося назавжди. Джонні втратив багато років, а разом із ними отримав незвичайний дар — він може бачити майбутнє інших людей.

Спочатку чоловік намагається використовувати свою здатність, щоб допомагати тим, кому загрожує небезпека. Але кожне таке передбачення приносить йому нові проблеми. Джонні поступово розуміє, що знати майбутнє не завжди означає мати можливість його змінити.

"Темна половина"

Письменник Тед Бомонт живе у Касл-Року разом із дружиною Ліз. Вдень він викладає в університеті, а у вільний час пише жорстокі кримінальні романи. Щоправда, читачі знають його під іншим ім'ям — Джордж Старк. Коли таємниця псевдоніма виходить назовні, Тед вирішує назавжди позбутися свого письменницького альтер его. Він навіть символічно ховає Джорджа Старка. На цьому історія мала б закінчитися, але все відбувається навпаки.

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Невдовзі навколо Теда починають відбуватися жахливі речі. Герой розуміє, що його вигаданий образ наче отримав власне життя. Тепер йому доведеться з'ясувати, хто стоїть за серією злочинів і чи справді він сам не має до них стосунку.

"Серця в Атлантиді"

Події фільму відбуваються у США в 1960-х роках. Головний герой — 11-річний Боббі Гарфілд, який живе разом із матір'ю. Одного дня в їхньому будинку з'являється незнайомий чоловік на ім'я Тед Бротіген.

Боббі швидко зближується з новим постояльцем. Тед платить хлопчикові за те, що той читає йому газети, а ще просить стежити за підозрілими людьми в жовтих плащах. Між ними поступово виникає справжня дружба. Для Боббі Тед стає майже заміною батька. Однак мати хлопчика не довіряє новому мешканцю будинку. Сам Боббі з часом помічає, що Тед приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. А спілкування з ним змінює і самого хлопчика.

"Долорес Клейборн"

Долорес Клейборн багато років працювала на заможну Віру Донован. Після смерті господині жінка опиняється під підозрою. Місцеві жителі згадують і про загибель її чоловіка Джо та припускають, що Долорес могла бути причетна до обох смертей. Розібратися в цій історії намагається детектив Джон Макі. Він не вірить, що чоловік Долорес загинув випадково. До того ж стає відомо, що Віра залишила свій статок Долорес.

У цей час до міста приїжджає донька Долорес — Селіна. Вона давно живе окремо від матері й працює журналісткою. Повернення додому змушує її знову згадати події дитинства. Поступово Селіна дізнається, що за історією її родини прихована зовсім інша правда. Це культова екранізація.

Раніше ми писали про те, що екранізації відомих книг часто привертають увагу не лише шанувальників першоджерела. Деякі серіали за літературними творами отримують високі оцінки та знаходять власну аудиторію. Серед них — "Оповідь служниці" та "Добрі передвісники".

Також Новини.LIVE повідомляли, що екранізації відомих книг не завжди подобаються глядачам так само, як першоджерело. Інколи фільм отримує кращі відгуки, ніж роман, за яким його зняли. Саме так сталося зі "Сніговиком" — екранізацією детективу Ю Несбьо.