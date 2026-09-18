Осенние вечера со Стивеном Кингом: 5 культовых экранизаций его произведений

Фрагмент из фильма "Темная половина". Фото: скриншот из видео

Известный писатель Стивен Кинг в своих книгах умеет сочетать жуткие события с обычной жизнью. У его героев есть свои страхи, проблемы и слабости, поэтому за ними интересно наблюдать даже тогда, когда в сюжете появляется что-то сверхъестественное. Осенние вечера идеально подходят для таких историй — это самое подходящее время, чтобы посмотреть экранизации по мотивам произведений Кинга.

Новини.LIVE расскажет о четырёх экранизациях произведений Стивена Кинга, которые стоит добавить в список для осеннего просмотра.

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"Мертвая зона"

Джонни Смит переживает страшную аварию и на несколько лет впадает в кому. Когда он приходит в себя, оказывается, что его жизнь уже изменилась навсегда. Джонни потерял много лет, а вместе с ними обрел необычный дар — он может видеть будущее других людей.

Сначала мужчина пытается использовать свою способность, чтобы помогать тем, кому грозит опасность. Но каждое такое предвидение приносит ему новые проблемы. Джонни постепенно понимает, что знать будущее не всегда означает иметь возможность его изменить.

"Темная половина"

Писатель Тед Бомонт живет в Касл-Роке вместе с женой Лиз. Днем он преподает в университете, а в свободное время пишет жестокие криминальные романы. Правда, читатели знают его под другим именем — Джордж Старк. Когда тайна псевдонима выходит наружу, Тед решает навсегда избавиться от своего писательского альтер-эго. Он даже символически хоронит Джорджа Старка. На этом история должна была бы закончиться, но все происходит наоборот.

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Вскоре вокруг Теда начинают происходить ужасные вещи. Герой понимает, что его вымышленный образ словно обрел собственную жизнь. Теперь ему предстоит выяснить, кто стоит за серией преступлений и действительно ли он сам не имеет к ним никакого отношения.

"Сердца в Атлантиде"

События фильма происходят в США в 1960-х годах. Главный герой — 11-летний Бобби Гарфилд, который живет вместе с матерью. Однажды в их доме появляется незнакомый мужчина по имени Тед Бротиген.

Бобби быстро сближается с новым постояльцем. Тед платит мальчику за то, что тот читает ему газеты, а еще просит следить за подозрительными людьми в желтых плащах. Между ними постепенно зарождается настоящая дружба. Для Бобби Тед становится почти заменой отца. Однако мать мальчика не доверяет новому жильцу дома. Сам Бобби со временем замечает, что Тед скрывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. А общение с ним меняет и самого мальчика.

"Долорес Клейборн"

Долорес Клейборн много лет работала у состоятельной Веры Донован. После смерти хозяйки женщина оказывается под подозрением. Местные жители вспоминают и о гибели ее мужа Джо и предполагают, что Долорес могла быть причастна к обеим смертям. Разобраться в этой истории пытается детектив Джон Маки. Он не верит, что муж Долорес погиб случайно. К тому же становится известно, что Вера завещала свое состояние Долорес.

В это время в город приезжает дочь Долорес — Селина. Она давно живет отдельно от матери и работает журналисткой. Возвращение домой заставляет ее вновь вспомнить события детства. Постепенно Селина узнает, что за историей ее семьи скрывается совсем другая правда. Это культовая экранизация.

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