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Главная Кино 2 сериала по мотивам литературных произведений, получившие высокие оценки

2 сериала по мотивам литературных произведений, получившие высокие оценки

Ua ru
7 сентября 2026 22:47
"Рассказ служанки" и "Добрые предзнаменования": 2 лучших сериала по книгам
Фрагмент из сериала "Добрые предзнаменования". Фото: скриншот/YouTube

Сериалы "Рассказ служанки" и "Добрые предвестники" имеют мало общего по сюжету. Одна история рассказывает о власти и контроле, вторая — об ангеле и демоне, которые пытаются предотвратить конец света. Их объединяет то, что обе созданы по мотивам книг.

Новини.LIVE расскажет о сериалах подробнее.

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"Рассказ служанки"

Гилеад — государство, возникшее на территории бывших США. Здесь женщинам запрещено учиться, работать, читать и самостоятельно решать, какой будет их жизнь. В этой системе важное место занимают служанки — фертильные женщины, которых отправляют в состоятельные семьи, чтобы они рожали детей для Командоров.

Главная героиня Джун оказывается среди них после того, как ее разлучают с семьей. Она вынуждена приспосабливаться к правилам Гилеада, но постепенно начинает сопротивляться системе. 

Сериал создан по роману Маргарет Этвуд "Рассказ служанки", который вышел в 1985 году. Для романа писательница использовала исторические примеры, когда женщин ограничивали в правах, контролировали их труд, образование и репродуктивный выбор.

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"Добрые предвестники"

В этой истории речь идет о конце света, который уже почти наступил, а главными героями становятся демон Кроули и ангел Азирафаль. Они давно живут среди людей и, несмотря на свою принадлежность к противоположным сторонам, успели стать друзьями.

Проблема возникает после рождения Антихриста. Из-за ошибки его отдают не той семье, поэтому мальчик Адам растет как обычный ребенок и даже не догадывается о своей истинной роли. Когда Кроули и Азирафаль понимают, что произошло, им приходится искать Адама и убедить его не позволить пророчествам определить будущее.

Сериал основан на романе "Добрые предвестники: основательные и исчерпывающие пророчества Агнессы Оглашенной, ведьмы", написанном Терри Пратчеттом и Нилом Гейманом. Их книга вышла еще в 1990 году и соединила в себе фантастику, сатиру и черный юмор. 

В итоге эти два сериала показывают, насколько по-разному можно перенести литературную историю на экран.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году на экраны выйдут фильмы по мотивам известных книг — от современных бестселлеров до произведений, давно ставших классикой. Среди них есть как продолжения популярных историй, так и новые экранизации знакомых сюжетов.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Кладбище домашних животных" по роману Стивена Кинга уже можно посмотреть на Netflix. Фильм рассказывает о семье, которая после переезда находит недалеко от дома место с жуткой тайной.

кино книги мини-сериал экранизация сериалы с высоким рейтингом
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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