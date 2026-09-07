"Оповідь служниці" та "Добрі передвісники": 2 кращі серіали за книгами

Фрагмент з серіалу "Добрі передвісники". Фото: скриншот/YouTube

Серіали "Оповідь служниці" та "Добрі передвісники" мають мало спільного за сюжетом. Одна історія говорить про владу й контроль, друга — про ангела та демона, які намагаються запобігти кінцю світу. Їх обʼєднує те, що обидві створені за мотивами книг.

Новини.LIVE розповість про серіали детальніше.

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"Оповідь служниці"

Гілеад — держава, яка виникла на території колишніх США. Тут жінкам заборонено навчатися, працювати, читати й самостійно вирішувати, яким буде їхнє життя. В цій системі важливе місце займають служниці — фертильні жінки, яких відправляють до заможних родин, щоб вони народжували дітей для Командорів.

Головна героїня Джун опиняється серед них після того, як її розлучають із родиною. Вона змушена пристосовуватися до правил Гілеаду, але поступово починає чинити опір системі.

Серіал створений за романом Марґарет Етвуд "Оповідь служниці", який вийшов у 1985 році. Для роману письменниця використовувала історичні приклади, коли жінок обмежували в правах, контролювали їхню працю, освіту та репродуктивний вибір.

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"Добрі передвісники"

В цій історії мова про кінець світу, який вже майже настав, а головними героями стають демон Кроулі та ангел Азирафаль. Вони давно живуть серед людей і, попри свою приналежність до протилежних сторін, встигли стати друзями.

Проблема виникає після народження Антихриста. Через помилку його віддають не тій родині, тому хлопчик Адам росте звичайною дитиною і навіть не здогадується про свою справжню роль. Коли Кроулі та Азирафаль розуміють, що сталося, їм доводиться шукати Адама й переконати його не дозволити пророцтвам визначити майбутнє.

Серіал заснований на романі "Добрі передвісники: ґрунтовні й вичерпні пророцтва Агнеси Оглашенної, відьми", який написали Террі Пратчетт та Ніл Ґейман. Їхня книга вийшла ще у 1990 році й поєднала фантастику, сатиру та чорний гумор.

У підсумку ці два серіали показують, наскільки по-різному можна перенести літературну історію на екран.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році на екрани виходять фільми за мотивами відомих книг — від сучасних бестселерів до творів, які давно стали класикою. Серед них є як продовження популярних історій, так і нові екранізації знайомих сюжетів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Кладовище домашніх тварин" за романом Стівена Кінга вже можна подивитися на Netflix. Фільм розповідає про родину, яка після переїзду знаходить неподалік будинку місце з моторошною таємницею.