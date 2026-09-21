"Царство", "Чужоземка" и еще 3 сериала с осенней атмосферой

Главные герои фильма "Убийство в одном здании". Фото: скриншот из видео

С приходом осени меняется не только гардероб, но и то, что хочется смотреть по вечерам. Таким образом, на смену летним историям приходят запутанные сюжеты, в которых все построено на старых тайнах и загадочных расследованиях. В нашей подборке представлены пять сериалов, идеально подходящих для осеннего настроения.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этих историях подробнее.

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"Царство"

События сериала начинаются в 1557 году. Мария Стюарт с детства живет в монастыре, но приходит время вернуться к королевской жизни. Ей предстоит стать женой принца Франциска и укрепить союз между Шотландией и Францией.

Для самого Франциска этот брак прежде всего связан с политикой и будущей властью. Мария же смотрит на него совсем иначе. Между молодыми людьми зарождаются чувства, а вместе с ними — ревность, сплетни и придворные интриги. Вскоре королева оказывается в центре событий, где не каждому можно доверять.

"Убийства в одном здании"

В дорогом доме на Верхнем Вест-Сайде Нью-Йорка происходит загадочная смерть. Полиция быстро приходит к выводу, что мужчина покончил с собой. Однако трое соседей с этим не согласны.

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Чарльз, Оливер и Мэйбл почти не похожи друг на друга, но их объединяет любовь к настоящим криминальным историям. Они решают самостоятельно выяснить, что на самом деле произошло. А свое расследование они еще и превращают в подкаст.

"Чужестранка"

Эта история переносит зрителей в Шотландию XVIII века и показывает события, которые происходили еще до знакомства Клэр и Джейми. В центре сюжета — Эллен Маккензи и Брайан Фрейзер, чьи отношения впоследствии будут иметь значение для следующего поколения.

Параллельно развивается другая история — Генри Бошана и Джулии Моррисон в Англии времен Первой мировой войны. Две пары живут в разные эпохи, но их решения тесно связаны между собой. Прошлое постепенно раскрывает семейные секреты, которые повлияют на жизнь их детей.

"Милые лгуньи"

Жизнь четырех подруг меняется после загадочного исчезновения Элисон ДиЛаурентис. Девушку впоследствии находят мертвой, а Спенсер, Ханна, Ария и Эмили отдаляются друг от друга.

Через год они вновь начинают общаться, когда получают странные сообщения от неизвестного человека, подписывающегося одной буквой — "Э". Автор посланий знает слишком много о каждой из них и постепенно начинает раскрывать их самые неприятные секреты. Девушки пытаются понять, кто стоит за этими сообщениями и чего от них хочет.

"Мейр из Истауна"

Мейр Шиан всю жизнь прожила в небольшом городке недалеко от Филадельфии. Когда-то она была местной звездой баскетбола, но теперь ее жизнь совсем не похожа на школьные годы. Мейр работает детективом, пережила развод и смерть сына и помогает воспитывать внука.

Когда в городе происходит убийство, Мейр берется за расследование. Ей приходится одновременно разбираться со сложным делом и собственными семейными проблемами. В маленьком городке почти все знают друг друга, но это вовсе не значит, что здесь будет просто найти виновного.

Ранее мы писали о том, что Стивен Кинг написал десятки рассказов, которые легли в основу фильмов разных жанров. Некоторые экранизации давно стали классикой, а другие и сегодня остаются известными среди поклонников писателя. Речь идет о пяти фильмах по произведениям Кинга, которые стоит посмотреть осенью.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Сумерки" соединили романтическую историю с мистикой, опасными героями и любовью, которой постоянно что-то мешает. Похожее настроение можно найти и в других фильмах, где тоже есть вампиры, ведьмы, оборотни и герои, между которыми возникают непростые отношения.