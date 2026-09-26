От "Сплетницы" до "Менталиста": 4 сериальные пары, за которыми следили все

Пара из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

В сериалах романтическая линия не всегда начинается с любви. Иногда герои годами спорят, скрывают свои чувства или вообще убеждают себя, что между ними ничего нет. А зрители тем временем замечают каждый взгляд и ждут, когда эти двое наконец будут вместе. Именно такими стали четыре пары из популярных сериалов.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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За их отношениями следили не меньше, чем за основным сюжетом, а фанаты годами спорили о том, действительно ли герои должны быть вместе.

Патрик Джейн и Тереза Лисбон — "Менталист"

В начале Патрик Джейн и Тереза Лисбон даже не напоминали влюбленных. Они работали вместе в КБР, причем Лисбон часто приходилось сдерживать эксцентричного консультанта, привыкшего действовать по-своему.

У Джейна за плечами была страшная трагедия. Кровавый Джон убил его жену и дочь, поэтому о новых отношениях Патрик долгое время даже не думал. Лисбон тоже не спешила подпускать его к себе. Однако с каждым сезоном между ними становилось все больше доверия.

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После того как Джейн наконец расправился с Кровавым Джоном, их история изменила направление. В финале шестого сезона Лисбон уже собиралась начать новую жизнь с другим мужчиной. Но Джейн успел остановить ее прямо перед вылетом и сказать то, чего поклонники ждали годами.

Фрагмент из 6-го сезона сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

Их история получила счастливый конец. В седьмом сезоне Патрик и Тереза поженились, а впоследствии стало известно, что они ждут ребенка.

Фанаты давно дали этой паре отдельное имя — Джисбон. Поклонники годами собирали мельчайшие доказательства того, что между героями есть нечто большее, чем дружба: взгляды, забота, случайные прикосновения. Поэтому признание Джейна в самолете стало для них одной из самых долгожданных сцен сериала. А свадьбу в финале восприняли как завершение истории, к которому герои шли почти весь сериал.

Деймон Сальваторе и Елена Гилберт — "Дневники вампира"

Когда Елена впервые встретила Деймона, она совсем не видела в нем будущего возлюбленного. Ее сердце принадлежало его брату Стефану, а сам Деймон казался ей жестоким и опасным. Но со временем Елена увидела другую сторону его характера. За привычной самоуверенностью Деймона скрывались уязвимость и сильная привязанность к близким людям. В четвертом сезоне, когда Елена стала вампиром, ее отношения с Деймоном изменились окончательно. Она рассталась со Стефаном и выбрала его брата.

Фрагмент из 3-го сезона сериала "Дневники вампира". Фото: скриншот из видео

Далее их ждало немало испытаний. Были магическая связь, потеря памяти и даже смерть Деймона. Однако в последнем сезоне Елена пробудилась от заклятия, и пара снова была вместе. Оба стали людьми и прожили долгую жизнь. В финале сериала показали, что они умерли уже в преклонном возрасте.

Деймон и Елена получили от фанатов сокращенное имя "Делена". Вокруг них годами велись споры, ведь зрители "Дневников вампира" разделились на сторонников "Делены" и "Стелены".

Поклонникам Деймона и Елены нравилась именно разница между героями и то, как постепенно менялись их отношения. Дополнительного внимания паре придавал и роман Нины Добрев и Йена Сомерхолдера за пределами съемочной площадки. Поэтому фанаты следили за этой историей не только в сериале.

Ричард Касл и Кейт Беккет — "Касл"

Их история началась с работы, хотя сам Касл изначально преследовал совсем иную цель. Известный писатель стал консультантом полиции, чтобы наблюдать за Кейт Беккет и использовать ее образ для своей новой книги.

Кейт не была в восторге от такого напарника. Она привыкла к серьезной работе, а Касл постоянно шутил, вмешивался в расследование и действовал так, как считал нужным. Но именно его легкость и умение замечать то, что упускали другие, постепенно изменили ее отношение к нему.

Ричард Касл и Кейт Беккет. Фото: скриншот из видео

Между героями начали зарождаться чувства, но говорить о них они не спешили. Только после нескольких опасных ситуаций Кейт наконец перестала убегать от собственных эмоций. После этого они стали парой. Впоследствии Касл и Беккет поженились. В финале сериала зрителям показали их будущее: они остались вместе и воспитывали троих детей.

Фанаты называли эту пару "Каскет". Особенно много поклонников было в первые сезоны, когда главной изюминкой их отношений оставались шутки, споры и постоянные намеки на симпатию. Позже вокруг сериала возникли слухи о напряженных отношениях Натана Филлиона и Станы Катич за кадром. Ситуация обострилась, когда стало известно, что Катич не вернется в возможный девятый сезон. В результате сериал завершили после восьмого сезона, а создателям пришлось быстро поставить точку в истории Касла и Беккет. Зрителям показали короткий эпилог с их семейной жизнью.

Чак Басс и Блэр Уолдорф — "Сплетница"

Блэр Уолдорф привыкла контролировать все вокруг себя. Чак Басс тоже не был парнем, который легко уступает кому-то. Именно поэтому их отношения с самого начала были далеки от спокойной романтической истории.

Между ними все началось еще в первом сезоне. Сначала это была лишь страсть и взаимный интерес, но постепенно Чак и Блэр поняли, что их связывает гораздо больше. Проблем у них хватало. Герои расставались, изменяли друг другу, ссорились из-за денег и власти. Блэр даже согласилась на брак с принцем Монако.

Отдельным ударом для их отношений стала история с отелем Чака. Но сколько бы раз они ни пытались поставить точку, в конце концов снова оказывались вместе. В финале шестого сезона Чак и Блэр поженились в Центральном парке. Спустя несколько лет зрителям показали их семейную жизнь. У пары родился сын Генри.

Чак Басс и Блэр Уолдорф. Фото: скриншот из видео

Поклонники называли их "Чайр". Эта пара настолько понравилась зрителям, что в какой-то момент стала жить отдельно от основного сюжета сериала. Зрители с нетерпением ждали каждой их встречи и бурно реагировали, когда сценаристы вновь разлучали героев.

Фраза Чака "Три слова. Восемь букв. Скажи их, и я твоя" давно стала одной из самых известных цитат "Сплетницы". В то же время сегодня на их отношения смотрят иначе: многие эпизоды, которые в свое время воспринимались как романтические, теперь называют токсичными. Тем не менее Чак и Блэр до сих пор остаются одной из самых известных пар подростковых сериалов.

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