Они существуют более 80 лет, но их до сих пор знают миллионы: 3 известных киногероя

Шерлок. Фото: скриншот из видео

Их образы узнают с первого взгляда, а имена давно стали частью массовой культуры. Этих героев по-разному показывали в кино, сериалах, комиксах и даже пародиях. Однако интересно, что все они появились много десятилетий назад и до сих пор не утратили популярности.

Редакция Новини.LIVE расскажет о трех таких героях.

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Шерлок Холмс

Первым в этом списке стал Шерлок Холмс — герой Артура Конан Дойла, впервые появившийся в 1887 году. Автор придумал детектива, способного распутывать сложные дела благодаря внимательности, логике и дедукции. Холмс замечал то, на что другие не обращали внимания. По мелкому пятну на одежде, следу на обуви или случайной фразе он мог восстановить целую картину событий.

При этом его характер далек от идеала. Детектив бывает резким, холодным и быстро скучает без хорошей загадки. Но эти черты не помешали ему стать одним из самых известных героев мировой литературы. Популярность Холмса оказалась настолько велика, что он попал в Книгу рекордов Гиннеса как персонаж, которого чаще всего экранизировали.

А еще трудно представить истории о детективе без доктора Ватсона. Он гораздо более эмоционален, чем его друг, и часто смотрит на людей совсем по-другому. Их дружба стала одной из самых известных пар в детективной литературе.

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Бэтмен

Другой герой из этого списка вообще не обладает суперспособностями. Бэтмен полагается на собственный ум, физическую подготовку, технологии и огромные финансовые возможности. Впервые он появился в комиксах DC в 1939 году. За маской скрывается Брюс Вейн, который в детстве потерял родителей. После этой трагедии он решил посвятить жизнь борьбе с преступностью.

Брюс годами тренируется, изучает боевые искусства, разрабатывает гаджеты и использует состояние своей семьи для создания снаряжения. Все это помогает ему противостоять преступникам Готэма.

Кино не раз меняло образ Бэтмена. В одних фильмах он мрачен и молчалив, в других — более человечен или даже остроумен. Но главная особенность героя остается неизменной: под костюмом нет сверхчеловека.

Граф Дракула

Третий герой родился не в комиксах и не на экране. Его история началась с романа ирландского писателя Брэма Стокера, который увидел свет в 1897 году. Граф Дракула стал одним из самых известных вампиров в мировой культуре. На создание образа Стокера частично вдохновил Влад Цепеш — правитель Валахии XV века, вокруг которого еще при жизни возникло немало страшных легенд.

После выхода романа Дракула обрел новую жизнь в кино. Его играли Бела Лугоши, Кристофер Ли, Гэри Олдман, Лесли Нильсен, Джерард Батлер, Джонатан Рис-Майерс, Люк Эванс и другие актеры. Единого неизменного образа Дракулы фактически нет. Его изображали как жуткого злодея, трагического любовника, комедийного персонажа и даже героя. Он появлялся в фильмах, сериалах, комиксах и видеоиграх.

Одну из самых новых телевизионных версий этой истории показал BBC в мини-сериале "Дракула". Он вышел в 2020 году и по-своему переосмыслил знакомого всем вампира.

Ранее мы писали о том, что "Декстер" и "Менталист" давно завершились, но их до сих пор упоминают среди криминальных сериалов с высокими оценками. Оба имеют рейтинг выше 8 на IMDb, и рядом с ними есть еще четыре сериала с такими же оценками — о преступлениях, расследованиях и героях с непростыми историями.

Также Новини.LIVE сообщали, что не все сериальные пары влюбляются с первой встречи. Некоторым нужны сезоны ссор, скрытых чувств и сложных обстоятельств, прежде чем герои наконец оказываются вместе — именно за такими историями зрители следили в "Сплетнице", "Менталисте" и еще двух популярных сериалах.