5 фильмов по книгам, которые выйдут этой осенью: "Верити", "Голодные игры" и еще 3 экранизации

Фрагмент из фильма "Верити". Фото: скриншот из видео

Этой осенью на экраны выйдут истории, которые многие читатели хорошо помнят по книгам. Одни из них в свое время становились бестселлерами, другие годами ждали экранизации. Теперь "Верити", "Клара и солнце" и новая часть "Голодных игр" обретут собственную жизнь в кино, а романы Джейн Остин вновь попытаются переосмыслить для современной аудитории.

Новини.LIVE расскажет о пяти экранизациях, премьеры которых состоятся уже в ближайшие месяцы.

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"Гордость и предубеждение"

Роман Джейн Остин вновь экранизируют. На этот раз историю покажут в формате шестисерийного сериала. Премьера на Netflix запланирована на 3 декабря 2026 года. В центре сюжета — семья Беннеттов. После смерти отца их поместье должно перейти к дальнему родственнику, ведь в семье нет сына. Поэтому миссис Беннет стремится как можно быстрее устроить будущее пяти дочерей и найти для них выгодные браки.

"Голодные игры: Рассвет перед жатвой"

Новый фильм станет приквелом к основной истории "Голодных игр". В центре сюжета окажется молодой Хеймитч Абернати — будущий наставник Катнис Эвердин и Пита Мелларка. Мировая премьера картины запланирована на 20 ноября 2026 года. Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, который работал и над предыдущими фильмами франшизы.

События развернутся во время 50-х Голодных игр, известных как Вторая Квартальная резня. На этот раз Капитолий изменил правила: вместо 24 участников на арену отправили 48 подростков — по двое из каждого дистрикта. 16-летний Хеймитч также становится трибутом. Фильм покажет его пребывание на арене и события, которые навсегда изменили его жизнь.

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"Разум и чувства"

Еще один роман Джейн Остин получит новую экранизацию. За фильм отвечают Focus Features и Working Title — компании, которые в свое время работали и над картиной "Гордость и предубеждение" 2005 года с Кирой Найтли. История рассказывает о сестрах Элинор и Марианне и их матери. После смерти отца женщины остаются почти без денег, поскольку семейное имущество переходит к сыну от первого брака. Им приходится покинуть поместье и переехать в небольшой дом в провинции.

Новая версия "Разума и чувств" выходит в кинотеатрах осенью 2026 года. В Великобритании премьера состоится 15 октября.

"Клара и солнце"

Научно-фантастическая драма основана на одноименном романе Кадзуо Исигуро. В центре истории — мир будущего, где дети растут в изоляции и подвергаются генетическим изменениям, которые должны дать им больше возможностей в жизни. Из-за постоянного пребывания дома они почти не общаются со сверстниками. Родители пытаются решить эту проблему с помощью Искусственных Друзей — человекоподобных роботов, созданных для того, чтобы быть рядом с детьми.

В широкий прокат фильм должен выйти 22–23 октября 2026 года. Ленту также покажут в кинотеатрах Украины.

"Верити"

Психологический триллер по роману Коллин Гувер выйдет на большие экраны уже 1 октября 2026 года. В украинском прокате фильм стартует именно в этот день.

Главная героиня Лоувен Эшли — писательница, переживающая сложный период и испытывающая финансовые проблемы. Неожиданно она получает предложение от Джереми Кроуфорда. Его жена Верити — известная писательница, которая после аварии впала в кому. Она не может завершить популярную серию книг, поэтому Джереми просит Лоувен продолжить работу над ней.

Писательница приезжает в дом Кроуфордов и начинает просматривать рабочие материалы Верити. Среди рукописей она находит автобиографический текст, который не должен был увидеть свет. В нем Верити описывает события из жизни семьи и делает жутковатые признания. После прочитанного Лоувен начинает сомневаться в том, что на самом деле случилось с детьми Верити и Джереми.

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