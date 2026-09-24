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Главная Кино Netflix не стал закрывать сериал "Рулевая": будет 2-й сезон

Netflix не стал закрывать сериал "Рулевая": будет 2-й сезон

Ua ru
24 сентября 2026 14:54
Популярный сериал от Netflix продлили на 2-й сезон: что известно
Логотип Netflix. Фото: скриншот из видео

Стриминговый сервис Netflix подтвердил работу над вторым сезоном подросткового сериала "Рулевая". Первый сезон вышел 10 сентября и за короткое время привлек внимание зрителей в разных странах. История о юной гребчихе, первой любви и непростых отношениях в спортивной команде быстро поднялась в рейтингах стримингового сервиса.

По данным Новини.LIVE со ссылкой на Variety, сериал уже стал одним из самых популярных проектов Netflix в мире.

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Когда выйдет 2-й сезон сериала "Рулевая"

Точную дату премьеры продолжения Netflix пока не называет. Известно лишь, что работа над вторым сезоном уже началась. После премьеры "Рулевая" вошла в рейтинг самых популярных сериалов Netflix более чем в 90 странах. За короткое время проект собрал более 16 миллионов просмотров.

К роли Тиган Тао должна вернуться Мику Мартино. Актриса уже рассказывала о своем желании продолжить историю героини. В новых сериях Тиган и других персонажей ждут перемены в личной жизни, новые конфликты и спортивные испытания.

Сюжет сериала "Рулевая"

Главная героиня сериала — 16-летняя Тиган Тао. Из-за финансовых проблем отца ее семья вынуждена переехать в другую часть страны. Девушка поступает в престижную академию Истон. Там она не отказывается от своей мечты заниматься греблей. Тиган получает место рулевой в юношеской мужской команде и помогает спортсменам готовиться к соревнованиям.

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Спорт становится не единственной проблемой девушки. Тиган оказывается в сложных отношениях с ребятами из команды, а между ней и одним из них возникают романтические чувства.

Финал первого сезона оставил несколько сюжетных линий открытыми. Один из членов команды решается рассказать семье о проблемах со здоровьем. Тем временем между Тиган и ее новым партнером завязывается роман.

В продолжении может появиться еще одна важная сюжетная линия — женская команда по гребле. Ее создание в конце сезона инициировала главная соперница Тиган. Поэтому во втором сезоне героине придется разобраться не только со своими чувствами, но и с новыми вызовами в спорте.

Ранее мы писали о том, какой сериал можно рассматривать как альтернативу "Сверхъестественному". В нем братья Винчестеры охотились на демонов, призраков и других существ, а между опасными делами успевали шутить и спорить. Похожее сочетание мистики, расследований и черного юмора есть в "Люцифере", где к делам полиции присоединяется сам повелитель ада.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году на Netflix вышли новые фильмы. Среди них — украинская фантастика "Ты — Космос", космическое приключение "Проект „Аве Мария“", продолжение истории Томми Шелби и камерный триллер "Отшельник". Они отличаются сюжетами, но каждый уже успел привлечь внимание зрителей и завоевать свою аудиторию.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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