Популярний серіал від Netflix продовжили на 2 сезон: що відомо

Логотип Netflix. Фото: скриншот з відео

Стрімінговий сервіс Netflix підтвердив роботу над другим сезоном підліткового серіалу "Стернова". Перший сезон вийшов 10 вересня і за короткий час привернув увагу глядачів у різних країнах. Історія про юну веслувальницю, перше кохання та непрості стосунки в спортивній команді швидко піднялася у рейтингах стрімінгу.

За даними Новини.LIVE з посиланням на Variety, серіал уже став одним із популярних проєктів Netflix у світі.

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Коли вийде 2 сезон серіалу "Стернова"

Точну дату прем’єри продовження Netflix поки не називає. Відомо лише, що робота над другим сезоном уже розпочалася. Після прем’єри "Стернова" потрапила до рейтингу найпопулярніших серіалів Netflix більш ніж у 90 країнах. За короткий час проєкт зібрав понад 16 мільйонів переглядів.

До ролі Тіган Тао має повернутися Міку Мартіно. Акторка вже розповідала про своє бажання продовжити історію героїні. У нових серіях на Тіган та інших персонажів чекають зміни в особистому житті, нові конфлікти та спортивні випробування.

Сюжет серіалу "Стернова"

Головна героїня серіалу — 16-річна Тіган Тао. Через фінансові проблеми батька її родина змушена переїхати в іншу частину країни. Дівчина вступає до престижної академії Істон. Там вона не відмовляється від своєї мрії займатися веслуванням. Тіган отримує місце стернової у чоловічій юнацькій команді та допомагає спортсменам готуватися до змагань.

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Спорт стає не єдиною проблемою дівчини. Тіган опиняється у складних стосунках із хлопцями з команди, а між нею та одним із них виникають романтичні почуття.

Фінал першого сезону залишив кілька сюжетних ліній відкритими. Один із членів команди наважується розповісти родині про проблеми зі здоров’ям. Тим часом між Тіган та її новим партнером починається роман.

У продовженні може з’явитися ще одна важлива лінія — жіноча команда з веслування. Її створення наприкінці сезону ініціювала головна суперниця Тіган. Тож у другому сезоні героїні доведеться розібратися не лише з почуттями, а й із новими викликами у спорті.

Раніше ми писали про те, який серіал можна розглянути як альтернативу "Надприродному". В ньому брати Вінчестери полювали на демонів, привидів та інших істот, а між небезпечними справами встигали жартувати й сперечатися. Схоже поєднання містики, розслідувань і чорного гумору є в "Люцифері", де до справ поліції долучається сам володар пекла.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у 2026 році на Netflix вийшли нові фільми. В їх числі українська фантастика "Ти — Космос", космічна пригода "Проєкт "Аве Марія"", продовження історії Томмі Шелбі та камерний трилер "Самітник". Вони відрізняються сюжетами, але кожен уже встиг привернути увагу глядачів і отримати свою аудиторію.