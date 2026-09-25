5 фільмів за книгами, які чекають восени: "Веріті", "Голодні ігри" та ще 3 екранізації

Фрагмент з фільму "Веріті". Фото: скриншот з відео

Цієї осені на екрани вийдуть історії, які багато читачів добре пам’ятають за книжками. Одні з них свого часу ставали бестселерами, інші роками чекали на екранізацію. Тепер "Веріті", "Клара і сонце" та нова частина "Голодних ігор" отримають власне життя в кіно, а романи Джейн Остін знову спробують переосмислити для сучасної аудиторії.

Новини.LIVE розповість про п’ять екранізацій, прем’єри яких відбудуться вже найближчими місяцями.

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"Гордість і упередження"

Роман Джейн Остін знову екранізують. Цього разу історію покажуть у форматі шестисерійного серіалу. Прем’єра на Netflix запланована на 3 грудня 2026 року. У центрі сюжету — родина Беннетів. Після смерті батька їхній маєток має перейти далекому родичу, адже в сім’ї немає сина. Тому місіс Беннет прагне якнайшвидше влаштувати майбутнє п’ятьох дочок і знайти для них вигідні шлюби.

"Голодні ігри: Світанок перед жнивами"

Новий фільм стане приквелом до основної історії "Голодних ігор". У центрі сюжету опиниться молодий Геймітч Абернаті — майбутній наставник Катніс Евердін і Піти Мелларка. Світова прем’єра стрічки запланована на 20 листопада 2026 року. Режисером став Френсіс Лоуренс, який працював і над попередніми фільмами франшизи.

Події розгорнуться під час 50-х Голодних ігор, відомих як Друга Квартальна бійня. Цього разу Капітолій змінив правила: замість 24 учасників на арену відправили 48 підлітків — по двоє з кожного дистрикту. 16-річний Геймітч також стає трибутом. Фільм покаже його перебування на арені та події, які назавжди змінили його життя.

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"Чуття і чуттєвість"

Ще один роман Джейн Остін отримає нову екранізацію. За фільм відповідають Focus Features та Working Title — компанії, які свого часу працювали і над стрічкою "Гордість і упередження" 2005 року з Кірою Найтлі. Історія розповідає про сестер Елінор і Маріанну та їхню матір. Після смерті батька жінки залишаються майже без грошей, оскільки родинне майно переходить синові від першого шлюбу. Їм доводиться залишити маєток і перебратися до невеликого будинку в провінції.

Нова версія "Розуму і почуттів" виходить у кінотеатрах восени 2026 року. У Великій Британії прем’єра стартує 15 жовтня.

"Клара і сонце"

Науково-фантастична драма заснована на однойменному романі Кадзуо Ішіґуро. У центрі історії — світ майбутнього, де діти ростуть в ізоляції та проходять генетичні зміни, які мають дати їм більше можливостей у житті. Через постійне перебування вдома вони майже не спілкуються з однолітками. Батьки намагаються вирішити цю проблему за допомогою Штучних Приятелів — людиноподібних роботів, створених для того, щоб бути поруч із дітьми.

У широкий прокат фільм має вийти 22–23 жовтня 2026 року. Стрічку також покажуть у кінотеатрах України.

"Веріті"

Психологічний трилер за романом Коллін Гувер вийде на великі екрани вже 1 жовтня 2026 року. В українському прокаті фільм стартує саме цього дня.

Головна героїня Лоувен Ешлі — письменниця, яка переживає складний період і має фінансові проблеми. Несподівано вона отримує пропозицію від Джеремі Кроуфорда. Його дружина Веріті — відома авторка, яка після аварії опинилася в комі. Вона не може завершити популярну серію книжок, тому Джеремі просить Лоувен продовжити роботу над нею.

Письменниця приїжджає до будинку Кроуфордів і починає переглядати робочі матеріали Веріті. Серед рукописів вона знаходить автобіографічний текст, який не мав побачити світ. У ньому Веріті описує події з життя родини та робить моторошні зізнання. Після прочитаного Лоувен починає сумніватися в тому, що насправді сталося з дітьми Веріті та Джеремі.

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