Пуаро, Коломбо и Шерлок: 5 детективов, известных во всем мире

Герой Патрик Джейн. Фото: скриншот из видео

Известный большинству Шерлок Холмс давно стал одним из главных символов детективного жанра. Но он далеко не единственный известный сыщик в литературе и кино. Есть и другие герои, которые ищут преступников с помощью логики, кто-то больше полагается на наблюдательность, а кто-то — на умение понимать людей. Именно поэтому за их работой так интересно наблюдать.

Новини.LIVE расскажет о самых известных детективах всех времен.

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5 детективов, которых полюбили миллионы

Шерлок Холмс — самый известный детектив, созданный Артуром Конан Дойлом. Холмс замечает то, чего другие просто не видят, и умеет складывать целостную картину из мелких деталей. Часто он понимает, что произошло, еще до того, как полиция находит нужное направление для расследования. За годы его образ не раз менялся на экране. Одной из самых известных современных версий стал Шерлок в исполнении Бенедикта Камбербэтча — герой органично вписался в современный мир.

Что посмотреть: сериал "Шерлок" (2010–2017).

Эркюль Пуаро — герой Агаты Кристи, который раскрывает преступления совсем не так, как Холмс. Бельгийский детектив полагается на логику, психологию и внимательность к поведению людей. Ему не нужны погони или сложные устройства. Пуаро может просто собрать всех подозреваемых вместе, задать несколько точных вопросов и шаг за шагом дойти до правды. Для многих зрителей именно Дэвид Суше навсегда остался главным экранным Пуаро.

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Что посмотреть: сериал "Пуаро Агаты Кристи" (1989–2013).

Коломбо использует совершенно иной подход. На первый взгляд он может показаться невнимательным и даже немного неуклюжим полицейским. Именно этого преступники и не замечают: пока они чувствуют себя уверенно, Коломбо уже находит несоответствия в их словах. Он не давит на подозреваемого, а спокойно возвращается к тем же вопросам, пока человек сам не скажет лишнего.

Есть еще одна особенность сериала: зритель обычно знает, кто совершил преступление, еще в начале истории. Поэтому интересно наблюдать не за поиском виновного, а за тем, как Коломбо постепенно подбирается к нему.

Что посмотреть: сериал "Коломбо" (1968–2003).

Патрик Джейн из сериала "Менталист" также имеет свой собственный способ раскрытия преступлений. Он хорошо разбирается в людях, следит за их реакциями и замечает изменения в поведении. Иногда Джейн намеренно провоцирует человека, чтобы тот сам выдал то, что пытается скрыть. За его легкой иронией скрывается совсем другая история — много лет герой ищет серийного убийцу Красного Джона. В сериале отдельные расследования постепенно переплетаются с этим личным делом, которое становится важной частью истории Джейна.

Что посмотреть: сериал "Менталист" (2008–2015).

Эдриан Монк — детектив со своими очень узнаваемыми особенностями. Он обращает внимание на мельчайшие детали, которые могут остаться незамеченными для других, и благодаря этому находит ответы в сложных делах. В то же время в повседневной жизни его страхи и навязчивые привычки часто мешают ему делать простые вещи. Из-за этого Монк может заметить крошечное несоответствие на месте преступления, но растеряться из-за обычной бытовой ситуации. Именно такой контраст и является важной частью образа героя.

Что посмотреть: сериал "Монк" (2002–2009).

Ранее мы писали о новом британском детективе "Книжный", который переносит зрителя в Лондон 1946 года, где война закончилась, но преступления никуда не исчезли. В центре истории — букинист, который благодаря знаниям о книгах и вниманию к деталям оказывается полезным полиции во время расследований.

Также Новини.LIVE сообщали, что Шерлок Холмс, Бэтмен и Дракула появились задолго до современных супергеройских франшиз и стриминговых сервисов, но до сих пор остаются известными во всем мире. За десятки лет каждый из них получил множество экранизаций, новых версий и даже пародий — и их основные образы узнают несколько поколений.