Комедії, які не хочеться вимкнути через 15 хвилин: фільми 2026 року

Фрагмент з фільмі "У пошуках Емілі". Фото: скриншот з відео

Іноді гумор народжується з дуже незручних ситуацій, дивних рішень героїв або проблем, які вони самі собі створили. У фільмі "У пошуках Емілії" чоловік намагається знайти незнайомку, в "Ця річ працює?" розлучення стає матеріалом для стендапу, а "Крістофери" закручуються навколо картин, які можуть коштувати цілий статок.

Новини.LIVE розповість про ці фільми детальніше.

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"У пошуках Емілії"

Оуен проводить ніч із дівчиною на ім'я Емілі й наступного дня вирішує, що хоче її побачити знову. Але номер телефону виявляється неповним — однієї цифри просто немає. Здавалося б, історію можна забути, але Оуен думає інакше. Він починає шукати дівчину за ім'ям, поступово перетворюючи випадкове знайомство на справжню нав'язливу ідею.

За його пошуками спостерігає Емілі Рейн, студентка, яка вивчає закоханість. Їй потрібно за три тижні закінчити дослідження про те, як почуття впливають на поведінку людей. Тому Оуен стає для неї майже ідеальним піддослідним.

"Ця річ працює?"

Двадцять років разом, двоє дітей — і в якийсь момент Алекс та Тесс розуміють, що більше не хочуть бути подружжям. Вони розлучаються без великої драми, роз'їжджаються й домовляються разом піклуватися про синів. Для Тесс це ще й можливість згадати про власні плани. Колишня волейболістка хоче повернутися у спорт і претендує на посаду тренерки національної збірної.

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Алекс після розриву залишається сам. Одного вечора він приходить у Comedy Cellar і записується на відкритий мікрофон. Перед виступом чоловік випадково з'їдає печиво з канабісом — і виходить на сцену. Там Алекс починає говорити про своє розлучення. Досить відверто, щоб зал сміявся, і досить жорстко, щоб Тесс навряд чи захотіла це почути. Але саме це й відбувається.

"Крістофери"

Джуліан Скляр колись був відомим художником. Тепер він старий, живе сам і вперто працює над серією "Крістофери", яку не встиг завершити. Його діти Барнабі та Саллі вже подумки порахували, скільки можуть отримати за ці картини. Залишається тільки дочекатися смерті батька. Для цього вони наймають Лорі — молоду художницю, яка має прикинутися асистенткою Джуліана й таємно закінчити полотна.

Але старого митця обдурити не так просто. Він швидко розуміє, що відбувається, і вирішує залишити дітям зовсім не той спадок, на який вони розраховували. Джуліан навмисно псує власні роботи пір'ям і блискітками.

"Сила балади"

Колись Рік Павелл міг стати рок-зіркою. Його гурт мав контракт із великим лейблом, але кар'єра не склалася. П'ятнадцять років потому Рік живе в Ірландії, має дружину й доньку та заробляє виступами на весіллях. Про музику він начебто давно забув. Принаймні так здається.

На одному із замовлень Рік знайомиться з Денні Вілсоном — 27-річним співаком, чия популярність стрімко згасає. Менеджер дає йому останній шанс: потрібен хіт, інакше про кар'єру можна забути. Рік може допомогти Денні з піснею.

Раніше ми писали про те, що комедії не завжди будуються лише на жартах і кумедних ситуаціях. "Чотири пори року" поєднує гумор із історіями про дружбу, стосунки та зміни, які рано чи пізно приходять у життя кожної людини. Серіал вийшов на Netflix у 2025 році та продовжує отримувати позитивні відгуки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що чорна комедія дозволяє жартувати з тем, які зазвичай не викликають сміху, тому в цьому жанрі часто поєднуються абсурд, сатира та незручні ситуації. Новий фільм "Братик" від Netflix працює саме в такому форматі. Головні ролі у стрічці зіграли Джон Сіна та Ерік Андре.