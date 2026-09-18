Комедии, которые не хочется выключать через 15 минут: фильмы 2026 года

Фрагмент из фильма "В поисках Эмили". Фото: скриншот из видео

Иногда юмор рождается из очень неловких ситуаций, странных решений героев или проблем, которые они сами себе создали. В фильме "В поисках Эмилии" мужчина пытается найти незнакомку, в "Эта штука работает?" развод становится материалом для стендапа, а "Кристоферы" вращаются вокруг картин, которые могут стоить целое состояние.

Новини.LIVE расскажет об этих фильмах подробнее.

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"В поисках Эмилии"

Оуэн проводит ночь с девушкой по имени Эмили и на следующий день решает, что хочет увидеть ее снова. Но номер телефона оказывается неполным — одной цифры просто нет. Казалось бы, эту историю можно забыть, но Оуэн думает иначе. Он начинает искать девушку по имени, постепенно превращая случайное знакомство в настоящую навязчивую идею.

За его поисками наблюдает Эмили Рейн, студентка, изучающая влюбленность. Ей нужно за три недели закончить исследование о том, как чувства влияют на поведение людей. Поэтому Оуэн становится для нее почти идеальным подопытным.

"Это работает?"

Двадцать лет вместе, двое детей — и в какой-то момент Алекс и Тесс понимают, что больше не хотят быть супругами. Они расстаются без особой драмы, разъезжаются и договариваются вместе заботиться о сыновьях. Для Тесс это еще и возможность вспомнить о собственных планах. Бывшая волейболистка хочет вернуться в спорт и претендует на должность тренера национальной сборной.

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Алекс после разрыва остается один. Однажды вечером он приходит в Comedy Cellar и записывается на открытый микрофон. Перед выступлением мужчина случайно съедает печенье с каннабисом — и выходит на сцену. Там Алекс начинает рассказывать о своем разводе. Достаточно откровенно, чтобы зал смеялся, и достаточно резко, чтобы Тесс вряд ли захотела это слышать. Но именно это и происходит.

"Кристоферы"

Джулиан Скляр когда-то был известным художником. Теперь он старик, живет один и упорно работает над серией "Кристоферы", которую не успел завершить. Его дети Барнаби и Салли уже мысленно подсчитали, сколько могут получить за эти картины. Остается только дождаться смерти отца. Для этого они нанимают Лори — молодую художницу, которая должна притвориться ассистенткой Джулиана и тайно дорисовать полотна.

Но старого художника обмануть не так просто. Он быстро понимает, что происходит, и решает оставить детям совсем не то наследство, на которое они рассчитывали. Джулиан намеренно портит собственные работы перьями и блестками.

"Сила баллады"

Когда-то Рик Пауэлл мог стать рок-звездой. У его группы был контракт с крупным лейблом, но карьера не сложилась. Пятнадцать лет спустя Рик живет в Ирландии, у него есть жена и дочь, и он зарабатывает выступлениями на свадьбах. О музыке он, казалось бы, давно забыл. По крайней мере, так кажется.

На одном из выступлений Рик знакомится с Денни Уилсоном — 27-летним певцом, чья популярность стремительно угасает. Менеджер дает ему последний шанс: нужен хит, иначе о карьере можно забыть. Рик может помочь Денни с песней.

Ранее мы писали о том, что комедии не всегда строятся только на шутках и забавных ситуациях. "Четыре времени года" сочетает юмор с историями о дружбе, отношениях и переменах, которые рано или поздно приходят в жизнь каждого человека. Сериал вышел на Netflix в 2025 году и продолжает получать положительные отзывы.

Также Новини.LIVE сообщали, что черная комедия позволяет шутить над темами, которые обычно не вызывают смеха, поэтому в этом жанре часто сочетаются абсурд, сатира и неловкие ситуации. Новый фильм "Братик" от Netflix работает именно в таком формате. Главные роли в картине сыграли Джон Сина и Эрик Андре.