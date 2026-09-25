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Главная Кино "Голодные игры" возвращаются: трейлер раскрыл первые подробности фильма

"Голодные игры" возвращаются: трейлер раскрыл первые подробности фильма

Ua ru
25 сентября 2026 22:58
"Голодные игры" возвращаются: вышел трейлер — названа дата премьеры
Главный герой фильма "Голодные игры: Рассвет перед жатвой". Фото: скриншот из видео

Возвращение в Панем уже совсем близко. Новый фильм из серии "Голодные игры" выйдет в кинотеатрах этой осенью, а студия Lionsgate представила еще один трейлер картины. На этот раз история сосредоточится на молодом Геймитче Абернати — герое, которого зрители знают по предыдущим фильмам франшизы. Картина получила название "Голодные игры: Рассвет перед жатвой". В украинский прокат она выйдет 19 ноября.

Редакция Новини.LIVE расскажет подробнее о новом трейлере к этому фильму.

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Новый трейлер к фильму "Голодные игры: Рассвет перед жатвой"

В новом ролике показали первые минуты юбилейных Игр. На этот раз организаторы готовят особые правила: в соревнованиях примут участие вдвое больше трибутов. На фоне торжественного парада Геймитч оказывается в центре опасной игры, где его жизнь зависит не только от других участников.

Одним из самых запоминающихся моментов трейлера становится встреча героя с президентом Кориоланом Сноу. Его снова играет Рэйф Файнс. Сноу дает понять Хеймитчу, что именно он контролирует ход Игр и может решить судьбу молодого трибута. В ролике также появляется Вуди Харрельсон, который вновь исполняет роль Хеймитча из предыдущих фильмов. За кадром его герой говорит о том, что в Играх на самом деле нет победителей — есть только те, кому удалось выжить.

Среди других знакомых персонажей можно увидеть Цезаря Фликермана. На этот раз его сыграет Киран Калкин. Также в трейлере появляется Друзилла, роль которой досталась Гленн Клоуз.

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Отметим, что события фильма происходят за 24 года до первой части "Голодных игр".

Ранее мы писали о мини-сериалах, которые можно полностью посмотреть за выходные. На этот раз мы собрали пять историй с рейтингом выше 8 баллов на IMDb — все они состоят из небольшого количества эпизодов и имеют завершенный сюжет, поэтому не придется ждать следующего сезона, чтобы узнать финал.

Также Новини.LIVE сообщали, что этой осенью на экраны выйдут сразу несколько известных книжных историй. Среди них — триллер "Верити" Коллин Гувер, фантастическая драма "Клара и Солнце", новая часть "Голодных игр" и еще две экранизации произведений, которые уже хорошо знакомы читателям.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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