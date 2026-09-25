"Голодные игры" возвращаются: вышел трейлер — названа дата премьеры

Главный герой фильма "Голодные игры: Рассвет перед жатвой". Фото: скриншот из видео

Возвращение в Панем уже совсем близко. Новый фильм из серии "Голодные игры" выйдет в кинотеатрах этой осенью, а студия Lionsgate представила еще один трейлер картины. На этот раз история сосредоточится на молодом Геймитче Абернати — герое, которого зрители знают по предыдущим фильмам франшизы. Картина получила название "Голодные игры: Рассвет перед жатвой". В украинский прокат она выйдет 19 ноября.

Редакция Новини.LIVE расскажет подробнее о новом трейлере к этому фильму.

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Новый трейлер к фильму "Голодные игры: Рассвет перед жатвой"

В новом ролике показали первые минуты юбилейных Игр. На этот раз организаторы готовят особые правила: в соревнованиях примут участие вдвое больше трибутов. На фоне торжественного парада Геймитч оказывается в центре опасной игры, где его жизнь зависит не только от других участников.

Одним из самых запоминающихся моментов трейлера становится встреча героя с президентом Кориоланом Сноу. Его снова играет Рэйф Файнс. Сноу дает понять Хеймитчу, что именно он контролирует ход Игр и может решить судьбу молодого трибута. В ролике также появляется Вуди Харрельсон, который вновь исполняет роль Хеймитча из предыдущих фильмов. За кадром его герой говорит о том, что в Играх на самом деле нет победителей — есть только те, кому удалось выжить.

Среди других знакомых персонажей можно увидеть Цезаря Фликермана. На этот раз его сыграет Киран Калкин. Также в трейлере появляется Друзилла, роль которой досталась Гленн Клоуз.

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Отметим, что события фильма происходят за 24 года до первой части "Голодных игр".

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