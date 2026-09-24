5 мини-сериалов с рейтингом 8+ на IMDb, которые можно посмотреть за 2 дня

Фрагмент из сериала "Ход королевы". Фото: скриншот из видео

В пятницу вечером не всегда хочется начинать сериал на несколько сезонов, который растянется на месяцы. Иногда хватает истории на несколько вечеров: посмотреть одну серию, потом еще одну — и к воскресенью дойти до финала. В этой статье речь пойдет о пяти мини-сериалах с рейтингом выше 8 баллов на IMDb, которые идеально подходят именно для такого просмотра.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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"Чернобыль"

Сериал воссоздает события 26 апреля 1986 года, когда на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. В центре сюжета — люди, оказавшиеся рядом с катастрофой и занимавшиеся ликвидацией ее последствий.

История показывает не только масштаб трагедии, но и то, какой ценой удалось сдержать распространение радиации. Пожарные, работники станции, военные, ученые и обычные люди выполняли опасную работу, последствия которой ощущались еще много лет.

"Братья по оружию"

"Братья по оружию" — военный мини-сериал HBO о Второй мировой войне. Его сюжет основан на документальной книге историка Стивена Эмброуза. Среди исполнительных продюсеров проекта — Стивен Спилберг и Том Хэнкс, которые ранее вместе работали над фильмом "Спасти рядового Райана".

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В сериале показан боевой путь роты E 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США. История начинается с подготовки солдат в Джорджии, а затем переносит их в Нормандию, на операцию "Маркет-Гарден" и в Бастонь. События охватывают период от высадки союзников до окончания войны.

"Ферзевый гамбит"

Бет Гармон рано осталась без семьи и оказалась в детском приюте в Кентукки. Там девушка случайно познакомилась с шахматами и быстро поняла, что у нее к ним незаурядный талант. Со временем шахматы становятся для Бет главным делом жизни. Она участвует в турнирах и постепенно выходит на уровень сильнейших игроков. В то же время героиня пытается справиться с зависимостью от транквилизаторов и собственными переживаниями. Ее путь к большим победам оказывается далеко не таким простым, как может показаться сначала.

"Когда они нас видят"

Этот драматический мини-сериал рассказывает историю пятерых подростков, чья жизнь кардинально изменилась после обвинения в преступлении, которого они не совершали. Сюжет показывает, через что пришлось пройти ребятам после задержания, суда и приговора. Особое внимание сериал уделяет работе правоохранительной и судебной системы, общественному давлению и последствиям решений, которые повлияли на жизнь героев на долгие годы.

"Светлячок"

Капитан Малькольм Рейнольдс командует космическим кораблем "Серенити" и зарабатывает на жизнь перевозкой различных грузов, не всегда законных. Вместе с ним путешествует команда, которая давно стала для него семьей. Герои постоянно сталкиваются с новыми проблемами, ссорятся, рискуют и ищут способ заработать на следующий рейс. Они живут в мире после великой космической войны, где центральная власть пытается контролировать значительную часть галактики. Малькольм и его команда не хотят подчиняться этим правилам.

Ранее мы писали о том, что на Netflix вышло много премьер разных жанров. Зрителям показали детектив о мужчине, который узнает, что его сын жив, триллер об исчезновении на курорте, психологическую драму, третий сезон "Другой я" и фильм о похищении рукописи "Божественной комедии".

Также Новини.LIVE сообщали, что мини-сериал "Чернобыль" вышел в 2019 году и состоит из пяти эпизодов. Проект HBO и Sky воссоздает события аварии на ЧАЭС, опираясь на свидетельства очевидцев и документальные материалы, в частности на книгу "Чернобыльская молитва" Светланы Алексиевич.