5 мінісеріалів із рейтингом 8+ на IMDb, які можна подивитися за 2 дні

Фрагмент з серіалу "Хід королеви". Фото: скриншот з відео

У п’ятницю ввечері не завжди хочеться починати серіал на кілька сезонів, який розтягнеться на місяці. Іноді достатньо історії на кілька вечорів: подивитися одну серію, потім ще одну — і до неділі дійти до фіналу. У цьому матеріалі мова піде про п’ять мінісеріалів із рейтингом понад 8 балів на IMDb, які ідеально підходять саме для такого перегляду.

Редакція Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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"Чорнобиль"

Серіал відтворює події 26 квітня 1986 року, коли на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. У центрі сюжету — люди, які опинилися поруч із катастрофою та займалися ліквідацією її наслідків.

Історія показує не лише масштаб трагедії, а й те, якою ціною вдалося стримати поширення радіації. Пожежники, працівники станції, військові, науковці та звичайні люди виконували небезпечну роботу, наслідки якої відчувалися ще багато років.

"Брати по зброї"

"Брати по зброї" — військовий мінісеріал HBO про Другу світову війну. Його сюжет заснований на документальній книзі історика Стівена Емброуза. Серед виконавчих продюсерів проєкту — Стівен Спілберґ і Том Генкс, які до цього разом працювали над "Врятувати рядового Раяна".

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У серіалі показано бойовий шлях роти E 506-го парашутно-десантного полку 101-ї повітряно-десантної дивізії США. Історія починається з підготовки солдатів у Джорджії, а далі переносить їх до Нормандії, на операцію "Маркет Гарден" і в Бастонь. Події охоплюють період від висадки союзників до завершення війни.

"Ферзевий гамбіт"

Бет Гармон рано залишилася без родини та опинилася в дитячому притулку в Кентуккі. Там дівчина випадково познайомилася із шахами й швидко зрозуміла, що має до них неабиякий хист. З часом шахи стають для Бет головною справою життя. Вона бере участь у турнірах і поступово виходить на рівень найсильніших гравців. Водночас героїня намагається впоратися з залежністю від транквілізаторів і власними переживаннями. Її шлях до великих перемог виявляється далеко не таким простим, як може здатися спочатку.

"Коли вони нас бачать"

Цей драматичний мінісеріал розповідає історію п’ятьох підлітків, чиє життя кардинально змінилося після звинувачення у злочині, якого вони не скоювали. Сюжет показує, через що довелося пройти хлопцям після затримання, суду та вироку. Окрему увагу серіал приділяє роботі правоохоронної та судової системи, суспільному тиску й наслідкам рішень, які вплинули на життя героїв на багато років.

"Світляк"

Капітан Малькольм Рейнольдс командує космічним кораблем "Сереніті" та заробляє на життя перевезенням різних вантажів, не завжди законних. Разом із ним подорожує команда, яка давно стала для нього родиною. Герої постійно потрапляють у нові проблеми, сваряться, ризикують і шукають спосіб заробити на наступний рейс. Вони живуть у світі після великої космічної війни, де центральна влада намагається контролювати значну частину галактики. Малькольм і його команда не хочуть підкорятися цим правилам.

Раніше ми писали про те, що на Netflix було вийшло багато прем’єр різних жанрів. Глядачам показали детектив про чоловіка, який дізнається, що його син живий, трилер про зникнення на курорті, психологічну драму, третій сезон "Іншої я" та фільм про викрадення рукопису "Божественної комедії".

Також Новини.LIVE повідомляли, що мінісеріал "Чорнобиль" вийшов у 2019 році та складається з п’яти епізодів. Проєкт HBO і Sky відтворює події аварії на ЧАЕС, спираючись на свідчення очевидців та документальні матеріали, зокрема книгу "Чорнобильська молитва" Світлани Алексієвич.