"Голодні ігри" повертаються: вийшов трейлер — названа дата прем’єри

"Голодні ігри" повертаються: трейлер розкрив перші деталі фільму
Повернення до Панему вже зовсім близько. Новий фільм із серії "Голодні ігри" вийде в кінотеатрах цієї осені, а студія Lionsgate показала ще один трейлер стрічки. Цього разу історія зосередиться на молодому Геймітчі Абернаті — герої, якого глядачі знають за попередніми фільмами франшизи. Стрічка отримала назву "Голодні ігри: Світанок перед жнивами". В український прокат вона вийде 19 листопада.
Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про новий трейлер до цього фільму.
Новий трейлер до фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами"
У новому ролику показали перші хвилини ювілейних Ігор. Цього разу організатори готують особливі правила: у змаганнях братимуть участь удвічі більше трибутів. На тлі урочистого параду Геймітч опиняється в центрі небезпечної гри, де його життя залежить не лише від інших учасників.
Одним із найпомітніших моментів трейлера стає зустріч героя з президентом Коріоланом Сноу. Його знову грає Рейф Файнс. Сноу дає зрозуміти Геймітчу, що саме він контролює перебіг Ігор і може вирішити долю молодого трибута. У ролику також з'являється Вуді Гаррельсон, який повторює свою роль Геймітча з попередніх фільмів. За кадром його герой говорить про те, що в Іграх насправді немає переможців — є лише ті, кому вдалося вижити.
Серед інших знайомих персонажів можна побачити Цезаря Флікермана. Цього разу його зіграє Кіран Калкін. Також у трейлері з'являється Друзилла, роль якої дісталася Ґленн Клоуз.
Відзначимо, що події фільму відбуваються за 24 роки до першої частини "Голодних ігор".
Раніше ми писали про мінісеріали, які можна повністю переглянути за вихідні. Цього разу зібрали п’ять історій із рейтингом понад 8 балів на IMDb — усі вони мають небагато епізодів і завершений сюжет, тому не доведеться чекати наступного сезону, щоб дізнатися фінал.
Також Новини.LIVE повідомляли, що цієї осені на екрани перенесуть одразу кілька відомих книжкових історій. Серед них — трилер "Веріті" Коллін Гувер, фантастична драма "Клара і Сонце", нова частина "Голодних ігор" та ще дві екранізації творів, які вже добре знайомі читачам.