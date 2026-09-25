"Голодні ігри" повертаються: вийшов трейлер — названа дата прем’єри

Головний герой фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами". Фото: скриншот з відео

Повернення до Панему вже зовсім близько. Новий фільм із серії "Голодні ігри" вийде в кінотеатрах цієї осені, а студія Lionsgate показала ще один трейлер стрічки. Цього разу історія зосередиться на молодому Геймітчі Абернаті — герої, якого глядачі знають за попередніми фільмами франшизи. Стрічка отримала назву "Голодні ігри: Світанок перед жнивами". В український прокат вона вийде 19 листопада.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про новий трейлер до цього фільму.

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Новий трейлер до фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами"

У новому ролику показали перші хвилини ювілейних Ігор. Цього разу організатори готують особливі правила: у змаганнях братимуть участь удвічі більше трибутів. На тлі урочистого параду Геймітч опиняється в центрі небезпечної гри, де його життя залежить не лише від інших учасників.

Одним із найпомітніших моментів трейлера стає зустріч героя з президентом Коріоланом Сноу. Його знову грає Рейф Файнс. Сноу дає зрозуміти Геймітчу, що саме він контролює перебіг Ігор і може вирішити долю молодого трибута. У ролику також з'являється Вуді Гаррельсон, який повторює свою роль Геймітча з попередніх фільмів. За кадром його герой говорить про те, що в Іграх насправді немає переможців — є лише ті, кому вдалося вижити.

Серед інших знайомих персонажів можна побачити Цезаря Флікермана. Цього разу його зіграє Кіран Калкін. Також у трейлері з'являється Друзилла, роль якої дісталася Ґленн Клоуз.

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Відзначимо, що події фільму відбуваються за 24 роки до першої частини "Голодних ігор".

Раніше ми писали про мінісеріали, які можна повністю переглянути за вихідні. Цього разу зібрали п’ять історій із рейтингом понад 8 балів на IMDb — усі вони мають небагато епізодів і завершений сюжет, тому не доведеться чекати наступного сезону, щоб дізнатися фінал.

Також Новини.LIVE повідомляли, що цієї осені на екрани перенесуть одразу кілька відомих книжкових історій. Серед них — трилер "Веріті" Коллін Гувер, фантастична драма "Клара і Сонце", нова частина "Голодних ігор" та ще дві екранізації творів, які вже добре знайомі читачам.