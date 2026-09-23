Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино "Братик", "72 часа" и еще 2 новые комедии с знакомыми лицами

"Братик", "72 часа" и еще 2 новые комедии с знакомыми лицами

Ua ru
23 сентября 2026 21:57
Какие комедии посмотреть в 2026 году: "Братик", "72 часа" и еще 2 фильма
Фрагмент из фильма "72 часа". Фото: скриншот из видео

Что может пойти не так, когда просто хочется повышения, спокойной жизни или небольшой помощи от родителей? У героев этих комедий ответ прост: практически все. Карьерный кризис, неожиданный брат, странный груз на круизном лайнере и родители, которые не хотят делиться выигрышем в лотерею, — четыре истории, в которых неприятности только начинаются. Лучшие комедии 2026 года на вечер.

Новини.LIVE расскажет об этих новых комедийных фильмах подробнее.

Реклама

"72 часа"

У Джо вроде бы есть все: работа, невеста и неплохие перспективы. Проблема в том, что ни одна из этих вещей больше не кажется надежной. Начальство считает, что он перестал понимать молодежную аудиторию, поэтому повышение под вопросом. А Дженнифер, успешный врач, уже не уверена, что хочет строить с ним будущее. Единственное, что может спасти Джо на работе, — рекламная кампания для молодежного бренда. И именно здесь начинаются проблемы: мужчине придется доказать, что он еще способен говорить с новой аудиторией на одном языке.

"Братик"

Главный герой этой истории привык, что все в его жизни происходит по плану. Он — успешный риэлтор, хорошо знает, чего хочет, и вряд ли ждет сюрпризов от будущего. Но вдруг появляется младший брат — его полная противоположность. Эксцентричный, непредсказуемый, явно не собирающийся подстраиваться под чужие правила. Теперь главному герою придется как-то уживаться с человеком, способным за один день разрушить его привычный порядок.

"Марсупилами. Хвостатая неприятность"

Дэвид давно работает в зоопарке, но ощущение, что он просто проживает день за днем, никуда не исчезает. Вдобавок к проблемам в семье мужчине грозит увольнение. Поэтому он соглашается перевезти загадочный груз на круизном лайнере. Чтобы попытаться наладить отношения, Дэвид берет с собой бывшую жену Тесс и сына Лео. К компании присоединяется и слишком любознательный коллега Стефан. Казалось бы, путешествие может стать шансом начать все сначала. Но после того, как Стефан открывает таинственный ящик, у семьи появляется совсем другая проблема.

Читайте также:

"Очень дорогие родители"

Жанна и Венсан неожиданно приглашают троих взрослых детей в свой дом у Альп. Дети уже успевают подумать о самом худшем, но причина встречи оказывается совсем другой: родители выиграли в лотерею. Казалось бы, дальше должен быть семейный праздник. Но родители сразу же разрушают ожидания детей — делиться деньгами они не собираются. Для Пьера, Луизы и Жюля это становится не просто неприятной новостью, а поводом переосмыслить собственные отношения с родителями.

У каждого из героев этого фильма есть свои претензии, финансовые проблемы и ожидания от семьи. И теперь вопрос уже не только в том, кому достанутся деньги. Выигрыш вытаскивает наружу то, о чем все годами предпочитали молчать.

Ранее мы писали о том, что на канале "2+2" стартовал 16-серийный сериал "Такси для опера", в котором обычная поездка таксиста становится началом совместного дела с правоохранителем. Главные роли исполнили Григорий Бакланов и Дмитрий Вивчарюк, а детективная линия в истории сочетается с комедийными ситуациями.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовят к премьере романтическую комедию "Хатник" — совместный проект FILM.UA и сети "Аврора". Первый тизер уже показали, а в центре истории — Иванка, которая из-за долгов возвращается в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом.

кино комедия 2026 год фильмы лучшие комедии
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации