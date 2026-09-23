Какие комедии посмотреть в 2026 году: "Братик", "72 часа" и еще 2 фильма

Фрагмент из фильма "72 часа". Фото: скриншот из видео

Что может пойти не так, когда просто хочется повышения, спокойной жизни или небольшой помощи от родителей? У героев этих комедий ответ прост: практически все. Карьерный кризис, неожиданный брат, странный груз на круизном лайнере и родители, которые не хотят делиться выигрышем в лотерею, — четыре истории, в которых неприятности только начинаются. Лучшие комедии 2026 года на вечер.

Новини.LIVE расскажет об этих новых комедийных фильмах подробнее.

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"72 часа"

У Джо вроде бы есть все: работа, невеста и неплохие перспективы. Проблема в том, что ни одна из этих вещей больше не кажется надежной. Начальство считает, что он перестал понимать молодежную аудиторию, поэтому повышение под вопросом. А Дженнифер, успешный врач, уже не уверена, что хочет строить с ним будущее. Единственное, что может спасти Джо на работе, — рекламная кампания для молодежного бренда. И именно здесь начинаются проблемы: мужчине придется доказать, что он еще способен говорить с новой аудиторией на одном языке.

"Братик"

Главный герой этой истории привык, что все в его жизни происходит по плану. Он — успешный риэлтор, хорошо знает, чего хочет, и вряд ли ждет сюрпризов от будущего. Но вдруг появляется младший брат — его полная противоположность. Эксцентричный, непредсказуемый, явно не собирающийся подстраиваться под чужие правила. Теперь главному герою придется как-то уживаться с человеком, способным за один день разрушить его привычный порядок.

"Марсупилами. Хвостатая неприятность"

Дэвид давно работает в зоопарке, но ощущение, что он просто проживает день за днем, никуда не исчезает. Вдобавок к проблемам в семье мужчине грозит увольнение. Поэтому он соглашается перевезти загадочный груз на круизном лайнере. Чтобы попытаться наладить отношения, Дэвид берет с собой бывшую жену Тесс и сына Лео. К компании присоединяется и слишком любознательный коллега Стефан. Казалось бы, путешествие может стать шансом начать все сначала. Но после того, как Стефан открывает таинственный ящик, у семьи появляется совсем другая проблема.

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"Очень дорогие родители"

Жанна и Венсан неожиданно приглашают троих взрослых детей в свой дом у Альп. Дети уже успевают подумать о самом худшем, но причина встречи оказывается совсем другой: родители выиграли в лотерею. Казалось бы, дальше должен быть семейный праздник. Но родители сразу же разрушают ожидания детей — делиться деньгами они не собираются. Для Пьера, Луизы и Жюля это становится не просто неприятной новостью, а поводом переосмыслить собственные отношения с родителями.

У каждого из героев этого фильма есть свои претензии, финансовые проблемы и ожидания от семьи. И теперь вопрос уже не только в том, кому достанутся деньги. Выигрыш вытаскивает наружу то, о чем все годами предпочитали молчать.

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