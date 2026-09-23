Що подивитися з комедій у 2026 році: "Братик", "72 години" та ще 2 фільми

Фрагмент з фільму "72 години". Фото: скриншот з відео

Що може піти не так, коли просто хочеться підвищення, спокійного життя або трохи допомоги від батьків? У героїв цих комедій відповідь проста: практично все. Кар’єрна криза, несподіваний брат, дивний вантаж на круїзному лайнері та батьки, які не хочуть ділитися лотерейним виграшем, — чотири історії, де неприємності тільки починаються. Кращі комедії 2026 року на вечір.

Новини.LIVE розповість про ці нові комедійні фільми детальніше.

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"72 години"

У Джо начебто є все: робота, наречена і непогані перспективи. Проблема в тому, що жодна з цих речей більше не здається надійною. Начальство вважає, що чоловік перестав розуміти молодіжну аудиторію, тому підвищення під питанням. А Дженніфер, успішна лікарка, вже не впевнена, що хоче будувати з ним майбутнє. Єдине, що може врятувати Джо на роботі, — рекламна кампанія для молодіжного бренду. І саме тут починаються проблеми: чоловікові доведеться довести, що він ще здатний говорити з новою аудиторією однією мовою.

"Братик"

Головний герой цієї історії звик, що все в його житті відбувається за планом. Він успішний агент із нерухомості, добре знає, чого хоче, і навряд чи чекає сюрпризів від майбутнього. Аж раптом з'являється молодший брат — повна його протилежність. Ексцентричний, непередбачуваний, який явно не збирається підлаштовуватися під чужі правила. Тепер головному герою доведеться якось уживатися з людиною, яка здатна за один день зруйнувати його звичний порядок.

"Марсупіламі. Хвостата халепа"

Девід давно працює в зоопарку, але відчуття, що він просто проживає день за днем, нікуди не зникає. На додачу до проблем у родині чоловікові загрожує звільнення. Тому він погоджується перевезти загадковий вантаж на круїзному лайнері. Щоб спробувати налагодити стосунки, Девід бере із собою колишню дружину Тесс і сина Лео. До компанії приєднується і надто допитливий колега Стефан. Здавалося б, подорож може стати шансом почати все спочатку. Але після того, як Стефан відкриває таємничий ящик, у родини з'являється зовсім інша проблема.

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"Дуже дорогі батьки"

Жанна та Венсан несподівано кличуть трьох дорослих дітей до свого будинку біля Альп. Діти вже встигають подумати про найгірше, але причина зустрічі виявляється зовсім іншою: батьки виграли в лотерею. Здавалося б, далі має бути сімейне свято. Та батьки одразу руйнують очікування дітей — ділитися грошима вони не збираються. Для П'єра, Луїзи та Жюля це стає не просто неприємною новиною, а приводом переглянути власні стосунки з батьками.

У кожного з героїв цього фільму є свої претензії, фінансові проблеми й очікування від родини. І тепер питання вже не лише в тому, кому дістануться гроші. Виграш витягує назовні те, про що всі роками воліли мовчати.

Раніше ми писали про те, що на 2+2 стартував 16-серійний серіал "Таксі для опера", у якому звичайна поїздка таксиста стає початком спільної справи з правоохоронцем. Головні ролі виконали Григорій Бакланов та Дмитро Вівчарюк, а детективна лінія в історії поєднана з комедійними ситуаціями.

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