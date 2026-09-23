Що подивитися з комедій у 2026 році: "Братик", "72 години" та ще 2 фільми

"Братик", "72 години" та ще 2 нові комедії зі знайомими обличчями
Що може піти не так, коли просто хочеться підвищення, спокійного життя або трохи допомоги від батьків? У героїв цих комедій відповідь проста: практично все. Кар’єрна криза, несподіваний брат, дивний вантаж на круїзному лайнері та батьки, які не хочуть ділитися лотерейним виграшем, — чотири історії, де неприємності тільки починаються. Кращі комедії 2026 року на вечір.
Новини.LIVE розповість про ці нові комедійні фільми детальніше.
"72 години"
У Джо начебто є все: робота, наречена і непогані перспективи. Проблема в тому, що жодна з цих речей більше не здається надійною. Начальство вважає, що чоловік перестав розуміти молодіжну аудиторію, тому підвищення під питанням. А Дженніфер, успішна лікарка, вже не впевнена, що хоче будувати з ним майбутнє. Єдине, що може врятувати Джо на роботі, — рекламна кампанія для молодіжного бренду. І саме тут починаються проблеми: чоловікові доведеться довести, що він ще здатний говорити з новою аудиторією однією мовою.
"Братик"
Головний герой цієї історії звик, що все в його житті відбувається за планом. Він успішний агент із нерухомості, добре знає, чого хоче, і навряд чи чекає сюрпризів від майбутнього. Аж раптом з'являється молодший брат — повна його протилежність. Ексцентричний, непередбачуваний, який явно не збирається підлаштовуватися під чужі правила. Тепер головному герою доведеться якось уживатися з людиною, яка здатна за один день зруйнувати його звичний порядок.
"Марсупіламі. Хвостата халепа"
Девід давно працює в зоопарку, але відчуття, що він просто проживає день за днем, нікуди не зникає. На додачу до проблем у родині чоловікові загрожує звільнення. Тому він погоджується перевезти загадковий вантаж на круїзному лайнері. Щоб спробувати налагодити стосунки, Девід бере із собою колишню дружину Тесс і сина Лео. До компанії приєднується і надто допитливий колега Стефан. Здавалося б, подорож може стати шансом почати все спочатку. Але після того, як Стефан відкриває таємничий ящик, у родини з'являється зовсім інша проблема.
"Дуже дорогі батьки"
Жанна та Венсан несподівано кличуть трьох дорослих дітей до свого будинку біля Альп. Діти вже встигають подумати про найгірше, але причина зустрічі виявляється зовсім іншою: батьки виграли в лотерею. Здавалося б, далі має бути сімейне свято. Та батьки одразу руйнують очікування дітей — ділитися грошима вони не збираються. Для П'єра, Луїзи та Жюля це стає не просто неприємною новиною, а приводом переглянути власні стосунки з батьками.
У кожного з героїв цього фільму є свої претензії, фінансові проблеми й очікування від родини. І тепер питання вже не лише в тому, кому дістануться гроші. Виграш витягує назовні те, про що всі роками воліли мовчати.
Раніше ми писали про те, що на 2+2 стартував 16-серійний серіал "Таксі для опера", у якому звичайна поїздка таксиста стає початком спільної справи з правоохоронцем. Головні ролі виконали Григорій Бакланов та Дмитро Вівчарюк, а детективна лінія в історії поєднана з комедійними ситуаціями.
Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні готують до прем’єри романтичну комедію "Хатник" — спільний проєкт FILM.UA та мережі "Аврора". Перший тизер уже показали, а в центрі історії — Іванка, яка через борги повертається до рідного села, щоб продати бабусину хату.