Новий трилер із Ніною Добрев: у "Ведмежому капкані" герой ризикує всім

Ніна Добрев у новому фільмі. Фото: скриншот з відео

Часом колишнє кримінальне життя заважає почати все спочатку, навіть коли людина вже готова залишити його в минулому. У трилері "Ведмежий капкан" зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев опиняється в центрі історії, де пограбування, борги перед наркокартелем і сумнівна пропозиція покупця перетворюють спробу головного героя вибратися з халепи на небезпечну гру.

Новини.LIVE розповість детальніше про цей фільм.

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Чому варто подивитися фільм "Ведмежий капкан"

Головний герой — Манко Капак прагне спокійного життя. Він планує продати свій нічний клуб, забути про кримінальне минуле й проводити час із коханою. Та здійснити задумане не вдається. Невідомий у масці грабує чоловіка й забирає всі його заощадження. Без грошей Манко стає ще важче розрахуватися з боргами, а представники наркокартелю дедалі сильніше тиснуть на нього.

Чоловік шукає спосіб вибратися з цієї ситуації. І здається, в нього зʼявляється нагода вирішити усі його фінансові проблеми, коли в місто приїздить загадковий покупець, готовий придбати його клуб. Манко хапається за цю пропозицію, адже хоче якнайшвидше продати заклад і втекти від людей, які вимагають від нього гроші. Заради цього він готовий погодитися навіть на невигідну ціну.

Однак домовитися з покупцем виявляється не так просто. Замість того щоб наблизити Манко до омріяної свободи, переговори втягують його в жорстоку гру. Тепер чоловік ризикує не лише втратити клуб, а й опинитися в обставинах, з яких буде складно вибратися.

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Окрім Ніни Добрев, у фільмі також знялися Рассел Кроу, Люк Еванс, Аарон Пол, Тереза Палмер, Джолін Блелок, Деніел Дзоватто, Ясмін Кассім, Джош МакКонвілл і Бенедікт Харді.

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