От "Маски" до "Дня сурка": 4 комедии, которые любят уже десятилетиями

Фрагмент из фильма "Брюс Всемогущий". Фото: скриншот из видео

Не каждая комедия остается актуальной через 10 или 20 лет. Но "Маску" или "Один дома" и сегодня можно смотреть, не ощущая, что перед нами довольно старое кино. В этих фильмах достаточно сцен, которые хочется вспомнить, процитировать или просто пересмотреть еще раз.

Редакция Новини.LIVE расскажет о четырех комедиях, которые выдержали проверку временем.

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"Маска"

Стэнли Ипкис работает в банке и ведет тихую, неприметную жизнь. Однажды вечером по дороге домой он замечает в воде странный предмет. Стэнли вытаскивает его и забирает с собой. Впоследствии выясняется, что это старая деревянная маска. Стоит ему надеть находку, как все вокруг меняется.

Стэнли превращается в зеленого озорника со сверхчеловеческой силой и способностью делать вещи, о которых раньше мог только мечтать. В новом облике он становится смелее и перестает бояться того, что раньше его сдерживало. Но днем приходится возвращаться к обычной жизни, и Стэнли снова становится застенчивым банковским служащим.

"Один дома"

Кевину Маккалистеру надоело жить в большой семье, где постоянно шумят братья и сестры. Перед рождественской поездкой он ссорится с родными и хочет остаться один. На следующее утро мальчик просыпается и понимает, что его желание сбылось. Семья в спешке уехала в аэропорт и забыла Кевина дома. Сначала он не расстраивается. Наоборот, мальчик наслаждается свободой и делает все, что раньше запрещали родители.

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Но на дом положили глаз двое грабителей — Гарри и Марв. Они видят в Кевине беззащитного ребенка и не ожидают никаких проблем. Мальчик решает не ждать помощи и сам защищать дом. Для незваных гостей он устраивает ловушки одну за другой. Грабители быстро понимают, что ошиблись, когда решили иметь дело с ребенком.

"День сурка"

Телеведущий Фил Коннорс приезжает в Панксатони, чтобы рассказать о местном празднике — Дне сурка. Сам Фил не в восторге от этой поездки. Он считает городок скучным и хочет как можно скорее вернуться домой. На следующее утро мужчина снова просыпается 2 февраля. В календаре та же дата, вокруг происходят те же события, а люди повторяют вчерашние слова. Фил понимает, что застрял в одном дне.

Сначала он пытается использовать ситуацию в своих интересах. Затем пробует сбежать, но ничего не меняется. День постоянно начинается сначала. Очень интересно наблюдать за тем, чем же закончится фильм.

"Брюс Всемогущий"

Брюс Нолан работает ведущим новостей и мечтает о повышении. Карьера складывается не так, как ему хотелось бы, а неудачи накапливаются одна за другой. Когда Брюс теряет работу, он винит в своих проблемах Бога. После этого мужчина получает необычное предложение — на некоторое время взять на себя Его полномочия.

Брюс соглашается и получает возможность управлять миром так, как ему заблагорассудится. И поначалу новые способности кажутся подарком. Он исполняет свои желания, исправляет то, что ему не нравится, и пытается вернуть себе прежнюю жизнь.

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