Від "Маски" до "Дня бабака": 4 комедії, які обожнюють десятиліттями

Фрагмент з фільму "Брюс Всемогутній". Фото: скриншот з відео

Не кожна комедія залишається актуальною через 10 чи 20 років. Але "Маску" чи "Сам удома" й сьогодні можна дивитися без відчуття, що перед нами досить старе кіно. У цих фільмах вистачає сцен, які хочеться згадати, процитувати або просто передивитися ще раз.

Редакція Новини.LIVE розповість про чотири комедії, які витримали перевірку часом.

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"Маска"

Стенлі Іпкіс працює у банку та веде тихе, непримітне життя. Одного вечора дорогою додому він помічає у воді дивний предмет. Стенлі витягує його та забирає із собою. Згодом з’ясовується, що це стара дерев’яна маска. Варто йому надягнути знахідку, як усе навколо змінюється.

Стенлі перетворюється на зеленого бешкетника з надлюдською силою та здатністю робити речі, про які раніше міг лише мріяти. У новому образі він стає сміливішим і перестає боятися того, що раніше його стримувало. Та вдень доводиться повертатися до звичайного життя і Стенлі знову стає сором’язливим працівником банку.

"Сам удома"

Кевіну МакКалістеру набридло жити у великій родині, де постійно шумлять брати й сестри. Перед різдвяною поїздкою він свариться з рідними та бажає залишитися сам. Наступного ранку хлопчик прокидається і розуміє, що його бажання справдилося. Родина поспіхом поїхала в аеропорт і забула Кевіна вдома. Спочатку він не засмучується. Навпаки, хлопчик користується свободою та робить усе, що раніше забороняли батьки.

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Та до будинку придивляються двоє грабіжників — Гаррі та Марв. Вони бачать у Кевіні беззахисну дитину й не очікують жодних проблем. Хлопчик вирішує не чекати допомоги та сам захищати будинок. Для непроханих гостей він готує пастки одну за одною. Грабіжники швидко розуміють, що помилилися, коли вирішили мати справу з дитиною.

"День бабака"

Телеведучий Філ Коннорс приїздить до Панксатоні, щоб розповісти про місцеве свято — День бабака. Сам Філ не в захваті від цієї поїздки. Він вважає містечко нудним і хоче якнайшвидше повернутися додому. Наступного ранку чоловік знову прокидається 2 лютого. На календарі та сама дата, навколо відбуваються ті самі події, а люди повторюють учорашні слова. Філ розуміє, що застряг в одному дні.

Спочатку він намагається використати ситуацію для власної вигоди. Потім пробує втекти, але нічого не змінюється. День постійно починається спочатку. Дуже цікаво спостерігати за тим, чим же закінчиться фільм.

"Брюс Всемогутній"

Брюс Нолан працює ведучим новин і мріє про підвищення. Кар’єра складається не так, як він хоче, а невдачі накопичуються одна за одною. Коли Брюс втрачає роботу, він звинувачує у своїх проблемах Бога. Після цього чоловік отримує незвичайну пропозицію — на деякий час взяти на себе його повноваження.

Брюс погоджується й отримує можливість керувати світом так, як йому заманеться. І спочатку нові здібності здаються подарунком. Він здійснює власні бажання, виправляє те, що йому не подобається, та намагається повернути собі колишнє життя.

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