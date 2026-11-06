Фрагмент з фільму "Дикий кінь номер дев'ять". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Не кожна комедія наважується жартувати про політику, зраду й небезпечні завдання спецслужб. У фільмі "Дика конячка номер дев’ять" (Wild Horse Nine) Мартін Макдона переносить агентів ЦРУ на острів Пасхи, де за дивною місією стоїть значно більше, ніж здається на перший погляд. Це нова комедія 2026 року, яка вже вийшла в кіно.

Новини.LIVE розповість детальніше про цей фільм.

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Чому варто подивитися фільм "Дика конячка номер дев’ять"

Події розгортаються у 1973 році, незадовго до військового перевороту в Чилі. Досвідчені агенти ЦРУ отримують небезпечне завдання, але робота швидко перетворюється на випробування їхньої довіри. Минуле нагадує про себе, а стосунки з людьми, яких чоловіки зустрічають під час місії, лише ускладнюють ситуацію.

Саме тут і починається територія Мартіна Мак-Дони, відомого британського-ірландського драматурга та кінорежисера. Його герої рідко говорять прямо, не надто довіряють одне одному й нерідко перетворюють серйозну розмову на обмін колючими репліками. У "Дикій конячці номер дев’ять" до цього додається політичний контекст: за особистими конфліктами стоять події, здатні змінити долю цілої країни.

Чим новий фільм Мак-Дони відрізняється від попередніх робіт

У фільмографії режисера вже є історії про чоловіків, чия дружба проходить через болісні конфлікти. У "Залягти на дно в Брюгге" двоє найманих убивць намагаються розібратися у власних почуттях і провині, а "Банші Інішерина" перетворює розрив давньої дружби на трагікомедію з дедалі серйозними наслідками.

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"Дика конячка номер дев’ять" продовжує цю традицію, але змінює масштаб історії. Цього разу йдеться не лише про особисті образи чи сумнівні рішення двох чоловіків. На тлі подій у Чилі чорний гумор набуває політичного забарвлення, а робота спецслужб стає приводом поговорити про владу, лояльність і межі довіри.

Окрема причина звернути увагу на стрічку — акторський склад. Сем Рокуелл, Джон Малкович і Стів Бушемі ідеально втілили в життя історію, у якій персонажі можуть приховувати справжні наміри навіть під час звичайної розмови. У такому сюжеті важливі не тільки вчинки героїв, а й те, що вони замовчують.

"Дика конячка номер дев’ять" зацікавить тих, кому подобаються комедії без очевидних жартів і персонажі, яких складно назвати однозначно хорошими чи поганими. Фільм заявлений до виходу 5 листопада 2026 року.

Раніше ми писали про фільми, які не набридає переглядати навіть через десятиліття. Зелений бешкетник із "Маски", пастки Кевіна Маккаллістера, нескінченне 2 лютого та пригоди чоловіка, який отримав божественні сили, — ці комедії давно стали класикою.

Також Новини.LIVE повідомляли про ще чотири фільми 2026 року зі знайомими акторами. На героїв чекають кар’єрні невдачі, несподівані родичі, дивний вантаж на круїзному лайнері та суперечки через лотерейний виграш. У кожній історії звичайні плани швидко перетворюються на низку курйозних неприємностей.