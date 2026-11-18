Фрагмент из фильма "В погоне за счастьем". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Иногда кино нужно не для того, чтобы отвлечься от повседневности, а чтобы прожить чужую историю так, будто она произошла с тобой. Некоторые фильмы оставляют после себя целый клубок эмоций: от сочувствия до благодарности за простые вещи, которые мы часто не замечаем.

Новини.LIVE расскажет о трех таких картинах, к которым хочется возвращаться, даже зная, чем все закончится.

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«Зеленая миля» (1999; 8,6 IMDb)

Жанр: драма, фэнтези, криминал

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

История не спешит раскрывать все карты, зато постепенно привязывает к героям настолько сильно, что последние сцены смотреть без слез почти невозможно. События разворачиваются в тюрьме, где охранники следят за приговоренными к смертной казни. Однажды среди них появляется Джон Коффи — великан с необычными способностями, которого обвиняют в убийстве двух маленьких девочек. Знакомство с ним заставляет начальника охраны Пола Эджкомба усомниться в том, что он знает о справедливости, человеческой жестокости и милосердии.

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Том Хэнкс и Майкл Кларк Дункан создали на экране дуэт, который трудно забыть. А сам фильм напоминает о том, что иногда наибольшее сочувствие вызывают те, кого общество уже успело осудить.

Интересный факт: Стивен Кинг посещал съёмочную площадку и высоко оценил выбор Тома Хэнкса на главную роль, сравнив его с парой старых удобных ботинок.

1+1 (2011; 8,5 IMDb)

Жанр: драма, комедия, биография

Режиссеры: Оливье Накаш, Эрик Толедано

Состоятельный аристократ Филипп после несчастного случая остается парализованным и нуждается в постоянном уходе. На работу он неожиданно нанимает Дрисса — молодого человека из неблагополучного района, который совсем не похож на типичного сидетеля. Сначала их отношения кажутся сплошным недоразумением, но со временем эта странная пара становится настоящими друзьями.

Франсуа Клюзе и Омар Си убедительно показывают, как общение с человеком, который смотрит на мир совершенно иначе, может изменить жизнь. История не пытается вызвать жалость, а вместо этого рассказывает о дружбе, свободе и праве оставаться собой при любых обстоятельствах.

Интересный факт: в основе сюжета — реальная история французского бизнесмена Филиппа Поццо ди Борго и его помощника Абделя Селлу. Они познакомились после того, как Филипп нанял Абделя для ухода за собой, и впоследствии стали близкими друзьями.

В погоне за счастьем (2006; 8,0 IMDb)

Жанр: драма, биография

Режиссер: Габриэле Муччино

Эту картину хочется порекомендовать тем, кому сейчас не хватает веры в собственные силы. "В погоне за счастьем" не обещает, что все проблемы решатся сами собой, и не приукрашивает жизнь главного героя. Наоборот, его история показывает, сколько испытаний иногда приходится пройти, чтобы получить шанс на лучшее будущее.

Крис Гарднер оказывается на грани отчаяния: он теряет деньги, жилье и в итоге остается один с маленьким сыном. Несмотря на постоянные неудачи, мужчина пытается устроиться на работу брокером и не дать сыну почувствовать, насколько сложной стала их жизнь. Им приходится ночевать в приютах, искать деньги на самое необходимое и начинать каждый день с новой надеждой.

Уилл Смит в этой роли особенно убедителен. Актер не делает из Криса безупречного героя — он показывает обычного отца, который боится, устает, но продолжает бороться за ребенка. Именно поэтому финал так сильно трогает.

Интересный факт: сына Криса Гарднера сыграл Джейден Смит — родной сын Уилла Смита. Роль в фильме стала для него одной из первых крупных работ в кино.

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