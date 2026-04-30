Впечатляющие сериалы на реальных событиях с известными актерами

Впечатляющие сериалы на реальных событиях с известными актерами

Дата публикации 30 апреля 2026 12:19
Культовые актеры в сериалах на реальных событиях, которые стоит увидеть
Сцена из сериала "Мертвые девушки". Кадр из видео

Реальные истории часто оказываются намного запутаннее и страшнее любой выдумки сценаристов. Именно поэтому сериалы, снятые на основе настоящих событий, держат в напряжении до последней минуты.

Новини.LIVE представит четыре мощные ленты, которые стоит посмотреть каждому, кто ценит правдивый саспенс и запутанные драмы.

Сериалы с впечатляющим сюжетом

"Проект Синяя книга" (2019)

Если вам кажется, что теории заговоров — это лишь развлечения для интернета, этот сериал заставит вас изменить свое мнение. Сюжет переносит нас в 50-е годы прошлого века. Астрофизик Джозеф Аллен Хайнек вместе с капитаном Квинном получают задание от ВВС США: разобраться с сообщениями об НЛО.

Хайнек пытается найти всему логическое объяснение, но не все так просто. Исчезновение самолетов, странные объекты в небе и загадочные люди в черном — это лишь верхушка айсберга. Оказывается, что истина может быть не просто неудобной, а смертельно опасной.

"Медсестра" (2023)

Эта датская история, где все происходит в стенах обычной больницы. Пернилла Курцинг — новичок в коллективе, но она быстро замечает странную закономерность: пациенты, которые шли на поправку, внезапно умирают.

Все подозрения падают на ее коллегу Кристин — яркую и профессиональную медсестру, которую все обожают. Пернилле приходится выбирать: молчать, чтобы не испортить отношения с коллективом, или пойти против системы, чтобы остановить убийцу в белом халате. Это тяжелая психологическая драма о том, как трудно оставаться честным, когда правда разрушает жизнь.

"Я — ночь" (2019)

События разворачиваются в 60-х годах в Лос-Анджелесе. Главная героиня, девушка по имени Фауна, случайно узнает, что ее прошлое — сплошная ложь. В поисках своих настоящих родителей она знакомится с журналистом-неудачником, которого играет Крис Пайн.

Вместе они выходят на след доктора Джорджа Годела. Это имя хорошо известно тем, кто интересуется криминальной историей США, ведь Годела связывают с самым громким нераскрытым преступлением века — убийством "Черной Георгины". Сериал очень атмосферный, нуарный и пропитан духом старого Голливуда со всеми его грязными секретами.

"Мертвые девушки" (2025)

Эта новинка переносит зрителя в Мексику 1960-х. В центре сюжета сестры Баладро, которые создали невероятную по масштабам криминальную сеть. Начиная с публичных домов, они постепенно захватили власть в целом регионе.

Они не просто преступницы, они — женщины, которые научились выживать в жестоком мужском мире. Сестры умело сочетают в себе невероятную харизму и абсолютную безжалостность к конкурентам. Это динамичная история о борьбе за влияние, где каждая ошибка может стоить жизни, а грань между защитой своих интересов и тиранией стирается окончательно.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
