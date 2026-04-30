Культові актори в серіалах на реальних подіях, які варто побачити

Сцена з серіалу "Мертві дівчата". Кадр з відео

Реальні історії часто виявляються набагато заплутанішими та страшнішими за будь-яку вигадку сценаристів. Саме тому серіали, зняті на основі справжніх подій, тримають у напрузі до останньої хвилини.

Новини.LIVE представить чотири потужні стрічки, які варто подивитися кожному, хто цінує правдивий саспенс та заплутані драми.

Серіали з вражаючим сюжетом

"Проєкт Синя книга" (2019)

Якщо вам здається, що теорії змов — це лише розваги для інтернету, цей серіал змусить вас змінити свою думку. Сюжет переносить нас у 50-ті роки минулого століття. Астрофізик Джозеф Аллен Гайнек разом із капітаном Квінном отримують завдання від ВПС США: розібратися з повідомленнями про НЛО.

Гайнек намагається знайти всьому логічне пояснення, але не все так просто. Зникнення літаків, дивні об'єкти в небі та загадкові люди в чорному — це лише верхівка айсберга. Виявляється, що істина може бути не просто незручною, а смертельно небезпечною.

Читайте також:

"Медсестра" (2023)

Ця данська історія, де все відбувається в стінах звичайної лікарні. Пернілла Курцинг — новачок у колективі, але вона швидко помічає дивну закономірність: пацієнти, які йшли на поправку, раптово помирають.

Усі підозри падають на її колегу Крістін — яскраву та професійну медсестру, яку всі обожнюють. Перніллі доводиться обирати: мовчати, щоб не зіпсувати стосунки з колективом, або піти проти системи, аби зупинити вбивцю в білому халаті. Це важка психологічна драма про те, як важко залишатися чесним, коли правда руйнує життя.

"Я — ніч" (2019)

Події розгортаються у 60-х роках у Лос-Анджелесі. Головна героїня, дівчина на ім'я Фауна, випадково дізнається, що її минуле — суцільна брехня. У пошуках своїх справжніх батьків вона знайомиться з журналістом-невдахою, якого грає Кріс Пайн.

Разом вони виходять на слід доктора Джорджа Годела. Це ім'я добре відоме тим, хто цікавиться кримінальною історією США, адже Годела пов'язують із найгучнішим нерозкритим злочином століття — вбивством "Чорної Жоржини". Серіал дуже атмосферний, нуарний і просякнутий духом старого Голлівуду з усіма його брудними секретами.

"Мертві дівчата" (2025)

Ця новинка переносить глядача в Мексику 1960-х. У центрі сюжету сестри Баладро, які створили неймовірну за масштабами кримінальну мережу. Починаючи з публічних будинків, вони поступово захопили владу в цілому регіоні.

Вони не просто злочинниці, вони — жінки, які навчилися виживати в жорстокому чоловічому світі. Сестри вміло поєднують у собі неймовірну харизму та абсолютну безжальність до конкурентів. Це динамічна історія про боротьбу за вплив, де кожна помилка може коштувати життя, а межа між захистом своїх інтересів і тиранією стирається остаточно.

