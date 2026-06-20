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Главная Кино "Побег из тюрьмы": один из самых увлекательных сериалов 2000-х

"Побег из тюрьмы": один из самых увлекательных сериалов 2000-х

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Дата публикации 20 июня 2026 19:07
Один из лучших экшн-триллеров всех времен: сериал "Побег из тюрьмы"
Фрагменты из сериала "Побег из тюрьмы". Коллаж: Новини.LIVE

Прошло много лет после премьеры, но "Побег из тюрьмы" до сих пор остается одним из самых популярных сериалов в жанре триллера. Напряженный сюжет, неожиданные повороты и харизматичные персонажи сделали его настоящей классикой телевидения.

Новини.LIVE расскажут, почему миллионы зрителей продолжают рекомендовать этот сериал даже сегодня.

Сюжет культового сериала "Побег из тюрьмы"

Сериал вышел в 2005 году. В центре сюжета сериала "Побег из тюрьмы" оказываются два брата, которым не повезло, и они оказались втянутыми в одну очень неприятную историю, из-за которой оба почти сразу оказались в тюрьме.

Линкольн — старший брат — был несправедливо обвинен в убийстве, за что его приговорили к смертной казни и посадили в одно из самых строгих учреждений. Майкл — младший брат, который поставил себе цель спасти Линкольна, поэтому инсценировал ограбление, чтобы его отправили вслед за братом. Но он отправился туда далеко не из-за чувства родства, а с реальным планом побега, заранее подготовившись к любым трудностям и даже раздобыв карту тюрьмы. Более того, Майкл в буквальном смысле изобразил ее в виде татуировки на своей коже, и как только он встретится с братом — сразу же начнет осуществлять свой хитрый и продуманный план.

"Побег из тюрьмы" был хитом на канале M6 в период с 2005 по 2009 год, а затем вернулся в 2017 году. Американская платформа Hulu, принадлежащая компании Disney, заказала спин-офф "Побега из тюрьмы", действие которого будет происходить в той же вселенной, но без главных героев. Майкл Скофилд и Линкольн Берроуз, которых сыграли соответственно Вентворт Миллер и Доминик Перселл, больше не будут частью сериала, который вернется на экраны.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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