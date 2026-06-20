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Головна Кіно "Втеча з в'язниці": один із найзахопливіших серіалів 2000-х

"Втеча з в'язниці": один із найзахопливіших серіалів 2000-х

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 19:07
Один із найкращих екшн-трилерів усіх часів: серіал "Втеча з в'язниці"
Фрагменти з серіалу "Втеча з в'язниці". Колаж: Новини.LIVE

Минуло багато років після прем'єри, але "Втеча з в'язниці" досі залишається одним із найпопулярніших серіалів у жанрі трилера. Напружений сюжет, несподівані повороти та харизматичні персонажі зробили його справжньою класикою телебачення. 

Новини.LIVE розкажуть, чому мільйони глядачів продовжують рекомендувати цей серіал навіть сьогодні.

Сюжет культового серіалу "Втеча з в'язниці"

Серіал вийшов у 2005 році. У центрі сюжету серіалу "Втеча з в'язниці" потрапляють два брата, яким не пощастило і вони виявилися втягнутими в одну дуже неприємну історію, яка змусила обох майже відразу сісти в тюрму.

Лінкольн — старший брат, був несправедливо звинувачений у вбивстві, за що його засудили до смерті і посадили в один з найсуворіших закладів. Майкл — молодший брат, який взяв собі за мету врятувати Лінкольна, тому симулював пограбування щоб його відправили слідом за братом. Але він йшов туди далеко не через почуття спорідненості, а з реальним планом для втечі заздалегідь підготувавшись до будь-яких труднощів і навіть роздобув карту в'язниці. Більш того, Майкл в буквальному розумінні зобразив її у вигляді тату на свій шкірі і як тільки він зустрінеться з братом — одразу почне здійснювати свій хитрий і продуманий план.

"Втеча з в'язниці " був хітом на каналі М6 між 2005 та 2009 роками, а потім повернувся у 2017 році. Американська платформа Hulu, яка належить компанії Disney, замовила спін-офф "Втечі з в 'язниці", який відбуватиметься у тому ж всесвіті, але без головних героїв. Майкл Скофілд і Лінкольн Берроуз, яких зіграли відповідно Вентворт Міллер і Домінік Перселл, більше не будуть частиною серіалу, який повернеться.

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серіали з високим рейтингом культові серіали фільми 2000-х
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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