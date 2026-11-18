Фрагмент з фільму "У гонитві за щастям". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Іноді кіно потрібне не для того, щоб відволіктися від буденності, а щоб прожити чужу історію так, ніби вона сталася з тобою. Окремі фільми залишають після себе цілий клубок емоцій: від співчуття до вдячності за прості речі, які ми часто не помічаємо.

Новини.LIVE розповість про три такі стрічки, до яких хочеться повертатися, навіть знаючи, чим усе закінчиться.

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Зелена миля (1999; 8,6 IMDb)

Жанр: драма, фентезі, кримінал

Режисер: Френк Дарабонт

Історія не поспішає розкривати всі карти, зате поступово прив'язує до героїв настільки сильно, що останні сцени дивитися без сліз майже неможливо. Події розгортаються у в'язниці, де охоронці наглядають за засудженими до смертної кари. Одного дня серед них з'являється Джон Коффі — велетень із незвичайними здібностями, якого звинувачують у вбивстві двох маленьких дівчаток. Знайомство з ним змушує начальника охорони Пола Еджкомба засумніватися в тому, що він знає про справедливість, людську жорстокість і милосердя.

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Том Генкс і Майкл Кларк Дункан створили на екрані дует, який важко забути. А сама стрічка нагадує про те, що іноді найбільше співчуття викликають ті, кого суспільство вже встигло засудити.

Цікавий факт: Стівен Кінг відвідував знімальний майданчик і високо оцінив вибір Тома Генкса на головну роль, порівнявши його з парою старих зручних черевиків.

1+1 (2011; 8,5 IMDb)

Жанр: драма, комедія, біографія

Режисери: Олів'є Накаш, Ерік Толедано

Заможний аристократ Філіп після нещасного випадку залишається паралізованим і потребує постійного догляду. На роботу він несподівано бере Дрісса — молодого чоловіка з неблагополучного району, який зовсім не схожий на типового доглядальника. Спочатку їхні стосунки здаються суцільним непорозумінням, але згодом ця дивна пара стає справжніми друзями.

Франсуа Клюзе та Омар Сі переконливо показують, як спілкування з людиною, яка дивиться на світ зовсім інакше, може змінити життя. Історія не намагається викликати жалість, а натомість говорить про дружбу, свободу та право залишатися собою за будь-яких обставин.

Цікавий факт: в основі сюжету — реальна історія французького бізнесмена Філіппа Поццо ді Борго та його помічника Абделя Селлу. Вони познайомилися після того, як Філіпп найняв Абделя для догляду за собою, і згодом стали близькими друзями.

У гонитві за щастям (2006; 8,0 IMDb)

Жанр: драма, біографія

Режисер: Габріеле Муччіно

Цю стрічку хочеться порадити тим, кому зараз бракує віри у власні сили. "У гонитві за щастям" не обіцяє, що всі проблеми вирішаться самі собою, і не прикрашає життя головного героя. Навпаки, його історія показує, скільки випробувань іноді доводиться пройти, аби отримати шанс на краще майбутнє.

Кріс Гарднер опиняється на межі відчаю: він втрачає гроші, житло та зрештою залишається сам із маленьким сином. Попри постійні невдачі, чоловік намагається влаштуватися на роботу брокером і не дозволити синові відчути, наскільки складним стало їхнє життя. Їм доводиться ночувати у притулках, шукати гроші на найнеобхідніше та починати кожен день із новою надією.

Вілл Сміт у цій ролі особливо переконливий. Актор не робить із Кріса бездоганного героя — він показує звичайного батька, який боїться, втомлюється, але продовжує боротися за дитину. Саме тому фінал так сильно зворушує.

Цікавий факт: сина Кріса Гарднера зіграв Джейден Сміт — рідний син Вілла Сміта. Роль у фільмі стала для нього однією з перших великих робіт у кіно.

Раніше ми писали про те, що не всі історії кохання в кіно закінчуються щасливо. Іноді почуття виявляються сильнішими за обставини, але навіть вони не можуть змінити того, що вже вирішила доля. Саме такі сюжети запам’ятовуються надовго — п’ять фільмів про кохання, після яких непросто стримати сльози.

Також Новини.LIVE повідомляли, що знайти фільм, який захопить і дітей, і батьків, — ще той квест. Проте є ті самі стрічки, які ідеально підходять для сімейного вечора, після перегляду яких можна буде ще довго обговорювати сюжет і вчинки героїв.