Фрагмент з фільму "Дамбо". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Обрати кіно, яке сподобається і дітям, і дорослим, не завжди просто. Дітям хочеться пригод і кумедних героїв, а дорослим — сюжету, за яким цікаво стежити, а не просто чекати завершення. Ми підготували добірку кіно, з яким сімейний вечір точно не мине нудно.

Новини.LIVE розповість, що можна подивитися цього вечора усією родиною.

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"Таємні світи магічного дерева" (2026)

Життя родини Томпсонів змінюється, коли батько Тім втрачає роботу. Разом із дружиною Поллі та трьома дітьми він залишає Лондон і переїжджає до старого будинку в англійській глибинці. Для дорослих це шанс почати все спочатку, а для дітей — не надто приємна зміна. Замість звичного міського життя тепер навколо лише сільські краєвиди й тиша. Та невдовзі малеча знаходить неподалік величезне дерево, яке приховує дещо неймовірне.

На його верхівці живуть дивовижні істоти, а за кожним поворотом на мандрівників чекає новий чарівний світ. Діти знайомляться з Місячноликим, Шовковинкою, Дамою Вошалот і Людиною-Каструлею. У кожного з них свій характер, а пригоди раз у раз заводять компанію в найнесподіваніші місця.

"Книжкові пригоди" (2024)

Карлу Коллгоффу 70 років. Він працює у невеликій книгарні німецького містечка й давно звик до тихого, розміреного життя. Після роботи чоловік розносить книги постійним покупцям. Причому не навмання: Карл добре знає, хто що любить читати, і для кожного підбирає щось особливе. Здається, він знає своїх клієнтів набагато краще, ніж вони його.

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Одного дня до його звичних прогулянок приєднується дев'ятирічна Шаша. Дівчинка не надто переймається тим, що Карл любить тишу й не звик до компанії. Вона розпитує його про все на світі, втручається у звичний розпорядок і поступово стає його подругою. За її безпосередністю ховається власний біль: Шаша переживає втрату матері й не знаходить спільної мови з однолітками. Їхня дружба змінює обох, а звичайне рознесення книжок перетворюється на спільну пригоду.

"Ніч у музеї" (2006)

Ларрі Дейлі влаштовується нічним охоронцем до Музею природознавства. Він розраховує на спокійну роботу, де потрібно лише стежити за порядком. Але перша ж ніч змушує його переглянути свої уявлення про музейну службу. Виявляється, після заходу сонця експонати оживають: скелет тиранозавра гасає коридорами, ковбої з'ясовують стосунки з римськими легіонерами, а воскова фігура Теодора Рузвельта поводиться зовсім як жива людина.

Тепер Ларрі має якось упоратися з усім цим товариством і не дозволити музейним мешканцям наробити біди. І це виявляється значно складніше, ніж здавалося під час співбесіди. На глядачів чекають кумедні суперечки, несподівані пригоди й чимало моментів, над якими посміються і діти, і батьки. До того ж фільм нагадує, що за музейними вітринами може ховатися набагато цікавіший світ, ніж ми звикли думати.

"Дамбо" (2019)

Через великі вуха маленьке слоненя Дамбо постійно стає мішенню для жартів у цирку. Інші не бачать у ньому нічого незвичайного, поки одного разу не з'ясовується, що він уміє літати. Така здібність швидко привертає увагу власника розважального комплексу В. А. Вандевера. Він бачить у Дамбо можливість заробити чималі гроші й зробити своє шоу ще популярнішим.

Однак за красивими обіцянками ховається бажання використати слоненя заради власної вигоди. Діти Голта Фаррієра, Міллі та Джо, прив'язуються до Дамбо й не хочуть миритися з таким ставленням до нього. Разом із батьком вони намагаються допомогти новому другові. У цій версії знайомої казки є і циркові дива, і небезпечні ситуації, і зворушливі моменти. А ще вона нагадує: те, через що тебе вважають дивним, іноді може стати твоєю найбільшою перевагою.

Раніше ми писали про те, що не всі комедії змушують лише сміятися — деякі ще й нагадують про власне життя. "Чотири пори року" на Netflix поєднує кумедні ситуації з непростими моментами у стосунках і дружбі. Це історія, у якій гумор не заважає говорити про важливі речі.

Також Новини.LIVE повідомляли, які нові мультфільми буде цікаво дивитися всією родиною. Мова про дві нові анімаційні стрічки, які вже отримали від глядачів максимальні оцінки — 10 із 10.