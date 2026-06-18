2 нових мультфільми, яким глядачі в мережі поставили 10 із 10

Фрагменти з мультфільму "Стрибунці". Колаж: Новини.LIVE

Сучасні мультфільми вже давно перестали бути розвагою лише для дітей. Сьогодні анімація вміє дивувати не гірше за великі кінохіти — захопливими пригодами, яскравими героями та сюжетами, які запам’ятовуються надовго. Деякі новинки цього року отримали настільки високі оцінки від глядачів, що швидко стали справжніми фаворитами для сімейного перегляду.

Новини.LIVE розповість детальніше, про які мультфільми йде мова.

"Стрибунці"

Головна героїня Мейбл обожнює тварин і завжди мріяла краще їх розуміти. Її життя змінюється після неймовірного наукового відкриття, яке дозволяє людям переносити свідомість у механічні тіла тварин. Скориставшись цією можливістю, дівчина отримує шанс побачити світ очима його диких мешканців.

Та замість безтурботної пригоди на неї чекає безліч несподіванок. Спілкування з тваринами відкриває перед Мейбл зовсім іншу сторону природи, повну таємниць, викликів і дивовижних відкриттів. Ця історія не лише про пригоди, а й про дружбу, відповідальність і пошук себе.

"У чужій шкурі"

Історія про двох абсолютно різних мешканців чарівного світу тварин. Один із них — маленька лісова істота, інший — гордий королівський птах. Через випадковість вони несподівано міняються тілами й опиняються в ситуації, до якої ніхто з них не був готовий.

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Щоб повернути все на свої місця, героям доводиться вирушити в небезпечну подорож. Дорогою вони потрапляють у кумедні та непрості ситуації, вчаться дивитися на світ очима іншого й поступово знаходять спільну мову.

"Цап! Забивайло"

Головний герой цієї історії — маленьке козеня на ім’я Вілл, яке мріє про великі спортивні перемоги. Одного дня йому випадає шанс, про який він навіть не наважувався мріяти: Вілла запрошують до команди професійних гравців у ревбол — видовищний спорт, де швидкість, сила та командна гра вирішують усе.

Втім, новачка в колективі зустрічають без особливого захоплення. Більшість гравців не вірить, що маленьке козеня здатне витримати конкуренцію серед сильних і досвідчених спортсменів. Але Вілл не збирається здаватися. Завдяки наполегливості, сміливості та вірі у власні сили він крок за кроком доводить, що розмір зовсім не визначає справжнього чемпіона.

Усі ці мультфільми показують, наскільки різноманітною може бути сучасна анімація. Вони дарують яскраві емоції, цікаві пригоди та історії, які однаково захоплюють і дітей, і дорослих.

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