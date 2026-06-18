2 новых мультфильма, которым зрители в сети поставили 10 из 10

Фрагменты из мультфильма "Прыгуны". Коллаж: Новини.LIVE

Современные мультфильмы уже давно перестали быть развлечением только для детей. Сегодня анимация умеет удивлять не хуже крупных кинохитов — захватывающими приключениями, яркими героями и сюжетами, которые запоминаются надолго. Некоторые новинки этого года получили настолько высокие оценки зрителей, что быстро стали настоящими фаворитами для семейного просмотра.

Новини.LIVE расскажет подробнее, о каких мультфильмах идет речь.

"Прыгуны"

Главная героиня Мейбл обожает животных и всегда мечтала лучше их понимать. Ее жизнь меняется после невероятного научного открытия, которое позволяет людям переносить сознание в механические тела животных. Воспользовавшись этой возможностью, девушка получает шанс увидеть мир глазами его диких обитателей.

Но вместо беззаботного приключения ее ждет множество неожиданностей. Общение с животными открывает перед Мейбл совершенно иную сторону природы, полную тайн, испытаний и удивительных открытий. Эта история не только о приключениях, но и о дружбе, ответственности и поиске себя.

"В чужой шкуре"

История о двух совершенно разных обитателях волшебного мира животных. Один из них — маленькое лесное существо, другой — гордая королевская птица. По стечению обстоятельств они неожиданно меняются телами и оказываются в ситуации, к которой никто из них не был готов.

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Чтобы вернуть все на свои места, героям приходится отправиться в опасное путешествие. По дороге они попадают в забавные и непростые ситуации, учатся смотреть на мир глазами другого и постепенно находят общий язык.

"Козел! Забивайло"

Главный герой этой истории — маленький козленок по имени Уилл, который мечтает о великих спортивных победах. Однажды ему выпадает шанс, о котором он даже не смел мечтать: Уилла приглашают в команду профессиональных игроков в ревбол — зрелищный вид спорта, где скорость, сила и командная игра решают все.

Впрочем, новичка в коллективе встречают без особого восторга. Большинство игроков не верит, что маленький козленок способен выдержать конкуренцию среди сильных и опытных спортсменов. Но Уилл не собирается сдаваться. Благодаря настойчивости, смелости и вере в собственные силы он шаг за шагом доказывает, что размер вовсе не определяет настоящего чемпиона.

Все эти мультфильмы показывают, насколько разнообразной может быть современная анимация. Они дарят яркие эмоции, интересные приключения и истории, которые одинаково увлекают и детей, и взрослых.

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