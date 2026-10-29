2 найпопулярніші комедійні серіали на Netflix: що подивитися

Фрагмент з серіалу "Метод Комінськи". Фото: скриншот з відео

З комедіями є одна проблема: один вдалий жарт не гарантує, що серіал буде цікавим. Перша серія може розважити, а вже за кілька епізодів стає зрозуміло, що автори вичерпали всі жарти. Проте у Netflix є два серіали, де цього не відбувається: гумор тут не замінює сюжет, а допомагає розповісти історії, які хочеться додивитися до кінця.

Новини.LIVE готовий назвати назви цих серіалів.

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"Метод Комінскі"

Це історія про двох друзів, які давно перестали бути молодими, але ще не збираються поводитися відповідно до свого віку. Сенді Комінскі — колишній актор, який тепер заробляє на життя викладанням акторської майстерності. Його друг Норман Ньюлендер працює агентом і після смерті дружини намагається зрозуміти, як тепер жити далі.

Серіал не робить вигляд, що старість — це нескінченна низка мудрих думок про життя. Герої сваряться, закохуються, ревнують, помиляються і часом поводяться так, що важко назвати їх зразками розсудливості. Гумор тут часто народжується з цілком звичайних ситуацій: проблем зі здоров'ям, невдалих побачень, роботи, грошей і спроб залишатися потрібним у світі, який поступово змінюється.

"Дівчата з Деррі"

Зовсім інший настрій дарує британський комедійний серіал "Дівчата з Деррі". Події відбуваються у Північній Ірландії 1990-х, на тлі конфлікту, який тоді визначав повсякденне життя міста. Але головні героїні зайняті зовсім не тим, щоб постійно говорити про політику.

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Ерін живе з родиною і разом із подругами намагається пережити підлітковий вік, школу, перші симпатії та нескінченні сімейні проблеми. Навколо можуть бути перевірки, вибухи й політичні новини, а дівчата все одно найбільше переймаються тим, хто що сказав, куди їх пустять батьки і як не осоромитися перед друзями.

У цьому й полягає особливість серіалу. Він не перетворює складний історичний період на декорацію для важкої драми, але й не ігнорує те, що відбувається навколо героїнь. Великі події залишаються десь поруч, поки Ерін та її друзі вирішують свої, на їхню думку, значно важливіші проблеми.

Раніше ми писали про те, що на Netflix вийшли три нові мультфільми, які підійдуть для спільного перегляду з дітьми. В їх числі пригодницька історія, комедія з незвичайними героями та анімація, у якій знайдеться сюжет і для дорослих.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Netflix вийшли два нові трилери з позначкою 18+, але за сюжетом вони зовсім різні. "Закони рою" розповідають про сімейні таємниці та повернення доньки, а "Вирішення проблеми" — про колишніх агентів ЦРУ, які вирушають до Тегерана на небезпечну місію.