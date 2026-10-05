Від "На схід від Едему" до "Джентльменів": що дивляться на Netflix

Головна героїня серіалу "На схід від Едему". Фото: скриншот з відер

Жовтневий топ Netflix в Україні змінився: до нього потрапили нові серіали, хоча кілька знайомих назв нікуди не зникли. Зараз перше місце посідає "На схід від Едему". Серед лідерів також залишаються "Джентльмени", хоча їхній другий сезон вийшов ще у вересні. Подивімося, які серіали українці найчастіше вмикають на Netflix на початку жовтня.

Редакція Новини.LIVE розповість про ці серіали детальніше.

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"На схід від Едему"

Серіал розповідає про дві великі родини, Траски та Гамільтони. Їхні життя протягом кількох десятиліть переплітаються із сімейними конфліктами, ревнощами та боротьбою за любов рідних. Події починаються під час Громадянської війни в США й доходять до завершення Першої світової війни. Значна частина сюжету присвячена братам, між якими постійно виникають суперечки та протистояння.

"Остання справа Голмса"

Сильний шторм накриває невеликий острів неподалік Майорки й повністю відрізає його від материка. У старому готелі залишаються тринадцять постояльців. Вони не можуть виїхати, а ситуація стає ще напруженішою, коли одну з гостей знаходять мертвою. За розслідування береться Бенджамін Безіл. Він відомий як актор, який багато років грав Шерлока Холмса на сцені. Але цього разу перед ним справжнє вбивство, а злочинець може перебувати серед людей, які опинилися разом у готелі.

"Мій новий берег"

Головна героїня, 25-річна Галина, працює танцівницею у чоловічому клубі. Після смерті єдиної родички вона отримує у спадок будинок і землю в приморському містечку. Дівчина вирішує почати все спочатку та відкрити там власний готель. До цього Галина встигла стати чемпіонкою міста з танців на пілоні. Залишити це життя позаду виявляється складніше, ніж вона розраховувала.

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Едді Горніман служить капітаном британської армії. Після звістки про тяжку хворобу батька він повертається до родового маєтку. Після смерті батька під час оголошення заповіту Едді дізнається, що саме йому дістанеться все майно, а не його старшому брату Фредді.

На цьому сюрпризи не закінчуються. Батько Едді перед смертю мав домовленість із Сьюзі Гласс, яка займається кримінальним бізнесом. Її люди використовують маєток як прикриття для ферми з вирощування канабісу. Свою частину прибутку хочуть отримувати й кілька впливових гангстерів із цієї місцевості. Едді намагається захистити родину від проблем, але поступово сам втягується у нелегальний бізнес. Зрештою нове життя починає його захоплювати.

"Стернова"

16-річна Тіган Тао займається спортом і звикла до заможного життя. Все змінюється після фінансового скандалу, в який потрапляє її батько. Дівчина разом із матір’ю залишає звичне життя та переїжджає до невеликого містечка. Тіган хоче продовжити займатися академічним веслуванням у новій школі, але там немає жіночої команди. Вона не відмовляється від спорту й стає стерновою чоловічої збірної.

Тепер Тіган потрібно довести команді, що вона справді може бути частиною екіпажу. Для цього їй доведеться зіткнутися з упередженнями та вибороти довіру хлопців.

Раніше ми писали про те, що Netflix уже не раз випускав серіали, які за кілька тижнів ставали світовими хітами. У списку найпопулярніших за перші 91 день після прем’єри — "Венздей", "Гра в кальмара", "Дивні дива" та "Бріджертони", які зібрали сотні мільйонів переглядів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Друзі", "Шерлок" і "Гра престолів" — це ті самі серіали, які легко згадати навіть через роки після фіналу. Але за останні три десятиліття вийшли й інші проєкти, які свого часу збирали велику аудиторію, а тепер згадуються значно рідше. Деякі з них точно заслуговують на те, щоб про них знову заговорили.