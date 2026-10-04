"Друзі" та "Шерлок" — не єдині: 3 кращі серіали останніх 30 років

Фрагмент з серіалу "Втеча з в'язниці". Фото: скриншот з відео

Серіали "Друзі", "Шерлок" і "Гра престолів" давно стали тими історіями, назви яких знають мільйони людей. Проте за останні 30 років на екрани вийшло багато інших серіалів, які теж знайшли свою аудиторію. Їх сьогодні згадують все рідше, хоча свого часу вони були справжніми хітами.

Редакція Новини.LIVE розповість про три серіали, які могли залишитися поза вашою увагою.

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"Всі жінки відьми"

Історія трьох сестер починається з повернення Фібі до Сан-Франциско. Разом із Прю та Пайпер вона опиняється у будинку їхньої бабусі. Там дівчата знаходять старовинну Книгу Таїнств і дізнаються, що в їхній родині поколіннями передавалися магічні здібності. Кожна із сестер отримує власний дар.

Прю може рухати предмети силою думки, Пайпер здатна зупиняти час, а Фібі бачить майбутнє. Відтоді звичайне життя дівчат закінчується. Їм доводиться розбиратися з надприродними силами, захищати одна одну та боротися з небезпечними істотами.

"Втеча з вʼязниці"

Майкл Скофілд дізнається, що його старшого брата Лінкольна засудили до смертної кари за злочин, якого той, за сюжетом серіалу, не скоював. Він не хоче залишати брата напризволяще й вигадує ризикований план його порятунку. Майкл навмисно потрапляє до тієї самої в'язниці. Він заздалегідь вивчає її будову та використовує свої знання, щоб підготувати втечу. Для цього йому доводиться приховувати справжню мету від інших ув'язнених і працівників тюрми.

Проблема в тому, що в'язниця має сувору систему охорони, а будь-яка помилка може зіпсувати весь план. Тому Майклу доводиться діяти дуже обережно та імпровізувати просто під час втечі.

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"Теорія великого вибуху"

Леонард і Шелдон — талановиті фізики, які легко розбираються у складних наукових питаннях, але зовсім не так упевнено почуваються у звичайному житті. Їм складно спілкуватися з жінками. Ситуація змінюється, коли в сусідню квартиру заселяється Пенні. Вона швидко стає частиною життя двох учених і їхніх друзів.

До компанії також входять Говард Воловіц і Раджеш Кутрапалі. Говард любить демонструвати свої знання іноземних мов і намагається справити враження на жінок. Раджеш, навпаки, довгий час не може нормально говорити з ними через сильне хвилювання. Разом герої постійно потрапляють у кумедні ситуації, а їхні стосунки поступово змінюються протягом серіалу.

Раніше ми писали про кіногероїв, яким не потрібне представлення: їхні імена знають навіть ті, хто ніколи не читав оригінальних історій. Шерлок Холмс, Бетмен та ще один персонаж із цієї трійки з’явилися десятки років тому, але досі отримують нові екранізації, а їхні образи впізнають кілька поколінь глядачів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Шерлок Холмс пережив десятки екранізацій, але майже кожна епоха знаходила власний спосіб показати знаменитого детектива. Від класичних історій Артура Конан Дойля до сучасного Лондона та пригод Еноли Холмс — образ геніального сищика щоразу отримує нове прочитання.