"Друзья" и "Шерлок" — не единственные: 3 лучших сериала последних 30 лет

Фрагмент из сериала "Побег из тюрьмы". Фото: скриншот из видео

Сериалы "Друзья", "Шерлок" и "Игра престолов" уже давно стали теми историями, названия которых знают миллионы людей. Однако за последние 30 лет на экраны вышло много других сериалов, которые тоже нашли свою аудиторию. О них сегодня вспоминают все реже, хотя в свое время они были настоящими хитами.

Редакция Новини.LIVE расскажет о трех сериалах, которые, возможно, остались незамеченными вами.

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"Все женщины — ведьмы"

История трех сестер начинается с возвращения Фиби в Сан-Франциско. Вместе с Прю и Пайпер она оказывается в доме их бабушки. Там девушки находят старинную Книгу Таинств и узнают, что в их семье из поколения в поколение передавались магические способности. Каждая из сестер получает свой дар.

Прю может двигать предметы силой мысли, Пайпер способна останавливать время, а Фиби видит будущее. С тех пор обычная жизнь девушек заканчивается. Им приходится разбираться со сверхъестественными силами, защищать друг друга и сражаться с опасными существами.

"Побег из тюрьмы"

Майкл Скофилд узнает, что его старшего брата Линкольна приговорили к смертной казни за преступление, которого тот, по сюжету сериала, не совершал. Он не хочет оставлять брата на произвол судьбы и придумывает рискованный план его спасения. Майкл намеренно попадает в ту самую тюрьму. Он заранее изучает ее устройство и использует свои знания, чтобы подготовить побег. Для этого ему приходится скрывать истинную цель от других заключенных и сотрудников тюрьмы.

Проблема в том, что в тюрьме действует строгая система охраны, и любая ошибка может сорвать весь план. Поэтому Майклу приходится действовать очень осторожно и импровизировать прямо во время побега.

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Леонард и Шелдон — талантливые физики, которые легко разбираются в сложных научных вопросах, но совсем не так уверенно чувствуют себя в повседневной жизни. Им сложно общаться с женщинами. Ситуация меняется, когда в соседнюю квартиру заселяется Пенни. Она быстро становится частью жизни двух ученых и их друзей.

В компанию также входят Говард Воловиц и Раджеш Кутрапали. Говард любит демонстрировать свои знания иностранных языков и пытается произвести впечатление на женщин. Раджеш, наоборот, долгое время не может нормально разговаривать с ними из-за сильного волнения. Вместе герои постоянно попадают в забавные ситуации, а их отношения постепенно меняются на протяжении сериала.

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