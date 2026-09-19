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Главная Кино 3 детектива, которые стоит посмотреть после "Шерлока" и "Менталиста"

3 детектива, которые стоит посмотреть после "Шерлока" и "Менталиста"

Ua ru
19 сентября 2026 21:15
Если "Шерлок" и "Менталист" уже посмотрены: 3 детектива на вечер
Патрик Джейн из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

Многим известный сериал "Шерлок" подошел к концу, "Менталист" тоже давно остался в прошлом, но любителям запутанных расследований точно не придется скучать. Одни детективы привлекают вниманием к мелочам, другие — психологией преступников и неожиданными поворотами сюжета. Таким образом, есть из чего выбирать.

Новини.LIVE рассказывает, что посмотреть, если хочется детективной истории с хорошей атмосферой и героями, за которыми интересно следить.

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"Настоящий детектив"

Этот сериал построен по принципу антологии: в каждом сезоне — новые герои, место действия и отдельная криминальная история. Поэтому сериал можно смотреть с любого сезона. Одна из историй переносит зрителя в Арканзас, где детективы Уэйн Гейс и Роланд Вест берутся за дело об исчезновении двух детей. Расследование оказывается гораздо сложнее, чем казалось сначала, и растягивается на годы.

Сюжет постоянно возвращается к разным периодам жизни героев. Благодаря этому одно и то же дело постепенно раскрывается с новой стороны, а отдельные детали приобретают иное значение.

  • В главных ролях — Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон.

"Охотник за разумом"

Конец 1970-х. В ФБР только начинают серьёзно изучать поведение серийных убийц и пытаться понять, что происходит в их головах.

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Молодой агент Холден Форд получает новое назначение и присоединяется к отделу, занимающемуся криминальной психологией. Вместе с Биллом Тенчем он начинает общаться с заключенными серийными убийцами, анализируя их поступки, мотивы и образ мышления.

Для агентов это не просто беседы с преступниками. Они пытаются понять, можно ли по поведению убийцы заметить определенные закономерности и использовать эти знания во время расследований.

"Убийство на пляже"

В небольшом британском городке Бродчорч все знают друг друга, а жизнь годами течет своим привычным руслом. Но однажды появляется новость об исчезновении 11-летнего Денни Латимера. Вскоре мальчика находят мертвым у скал, и дело сразу же приобретает широкую огласку.

Расследование возглавляет приезжий детектив Алек Харди. Работать ему приходится вместе с Элли Миллер, которая давно служит в местной полиции и хорошо знает жителей Бродчорча. Для Элли это дело особенно болезненно, ведь погибшего мальчика знала вся община. Харди же ведет себя сдержанно и почти не показывает эмоций. Несмотря на разные характеры, они постепенно распутывают историю, которая заставляет подозревать людей, которых раньше никто не считал способными на преступление.

Ранее мы писали о том, что "Менталист" завершился еще в 2015 году, но в 2026-м о сериале снова заговорили. Причиной стало появление всех семи сезонов на Netflix в нескольких странах, после чего вновь возник интерес к истории Патрика Джейна и возможному продолжению сериала.

Также Новини.LIVE сообщали, какие детективные сериалы в стиле Гарлана Кобена можно посмотреть. На Netflix вышли три сериала по его романам — "Безопасность", "Невиновный" и "Я тебя найду".

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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